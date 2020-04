Zahlreiche Prominente sind gerade ohne Beschäftigung. Unter ihnen auch Sophia Thomalla, die den warmen Sonntag zum Sonnenbaden genutzt hat. Nun präsentiert sie stolz das Ergebnis.

Während Menschen in systemrelevanten Berufen wegen der Corona-Pandemie mehr zu tun haben als sonst, sieht es im kreativen Bereich derzeit eher mau aus. Drehs stehen still, Shootings und andere Produktionen wurden abgesagt. Davon betroffen ist offenbar auch Sophia Thomalla, die sich daheim in der Isolation befindet.

Die 31-Jährige nutzte das schöne Wetter am Osterwochenende, um sich im heimischen Garten auf der Liege zu sonnen. Wie das aussah, konnten ihre Abonnenten dem entsprechenden Foto bei Instagram entnehmen. Dazu schrieb sie: "Urlaub in Gartonien!"

Jetzt zeigt sie in einem kurzen Video auf ihrem Kanal das Ergebnis des Sonnenbades. Im Bikini posiert sie vor dem Spiegel und schreibt dazu: "Wenn du keinen Job hast, aber Bräune." Das kommt - wenig überraschend - bei ihren Fans gut an, auch wenn ihr in einigen Kommentaren geraten wird, mal etwas an Gewicht zuzulegen. Dieser Kritik sieht sie sich häufig ausgesetzt, sodass sie bereits so manches Mal in ihren Postings ironisch darauf einging.

Wer mehr nackte Haut von Sophia Thomalla sehen möchte, sollte sich den 17. April vormerken. Dann startet bei Netflix der Film "Betonrausch" über den Aufstieg und Fall zweier Immobilienschwindler. Dort spielt Thomalla neben David Kross, Frederick Lau und Janina Uhse. Sie mimt die Prostituierte Chantal und dürfte daher in mancher Szene ähnlich leicht bekleidet sein, wie im Garten zu Hause.