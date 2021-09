Sophia Thomalla stößt mit Muttis Ex an

"Gewinner-Frühstück" mit "Vati" Sophia Thomalla stößt mit Muttis Ex an

Knapp eine Woche ist es her, dass das Liebes-Aus von Simone Thomalla und Silvio Heinevetter publik geworden ist. Doch Patchwork wird im Hause Thomalla auch nach Trennungen groß geschrieben. So prostet Tochter Sophia ihrem Ex-"Vati" auch jetzt öffentlich zu.

Sophia Thomalla ist in Sachen Beziehungen kein Kind von Traurigkeit. Zu ihren Verflossenen zählen etwa bereits Rammstein-Sänger Till Lindemann, Bush-Frontmann und Gwen-Stefani-Ex Gavin Rossdale oder Fußball-Torwart Loris Karius.

Die Trennung von Letzterem verlief nicht ganz so freundschaftlich. Doch zumindest das Verhältnis zu Lindemann, dessen Konterfei sie nach wie vor auf ihrem Arm tätowiert hat, scheint auch nach dem Liebes-Aus entspannt geblieben zu sein.

Typisch Thomalla

Auch mit Blick auf die Männer an der Seite ihrer Mutter hat Sophia Thomalla schon so einige(s) durch: ihren Vater André Vetters natürlich, den Schauspieler Sven Martinek, den mittlerweile verstorbenen Ex-Schalke-04-Manager Rudi Assauer und zuletzt Handball-Nationaltorwart Silvio Heinevetter. Ihn, der nur knapp fünf Jahre älter ist als sie selbst, dafür aber fast 20 Jahre jünger als ihre Mutter, nannte sie sogar liebevoll "Vati".

Stößchen! So proste Sophia Thomalla ihrem Ex-"Vati" zu.

Doch seit Anfang vergangener Woche ist raus: Simone Thomalla und Heinevetter haben sich getrennt. Das schon vor einigen Monaten und "einvernehmlich", wie es heißt. Und tatsächlich wären die Thomallas nicht die Thomallas, würden sie in den allermeisten Fällen nicht am gepflegten Patchwork festhalten, Trennung hin oder her.

Triumph über Zverev

So postete Sophia Thomalla nun in einer Instagram-Story einen kurzen Clip, in dem sie mit "Vati" mit einem Gläschen Kölsch anstößt. Zu sehen ist zwar nur das Gesicht von Heinevetter, doch daran, dass sie es ist, die ihm zuprostet, lässt die 31-Jährige keinen Zweifel. "Gewinner-Frühstück!", schreibt sie zu der Aufnahme.

Mit anderen Worten: Das Video dürfte nach Heinevetters Sieg in der Pro7-Show "Schlag den Star" entstanden sein. Der 36-Jährige hatte am Samstag das Duell gegen Tennis-Profi Alexander Zverev für sich entschieden, der eines der Spiele sogar entnervt abbrach. Das "Gewinner-Frühstück" sollte dementsprechend auch auf Heinevetters Rechnung gegangen sein. Schließlich sackte er für seinen Triumph die stolze Siegprämie von 100.000 Euro ein.