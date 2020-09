Manch einer meidet angesichts der Corona-Krise womöglich nach wie vor das Fitnessstudio. Nicht so Sophia Thomalla. Auf einem Foto präsentiert sie sich nach dem erfolgreich absolvierten Training. Und das galt diesmal insbesondere den Partien unterhalb der Gürtellinie.

Ach ja, diese vermaledeite Corona-Krise. Nicht nur, dass sie das Maskentragen, Abstandhalten und regelmäßige Händedesinfizieren in unseren Alltag gebracht hat. Manch einem hat sie auch das eine oder andere Pfund zusätzlich beschert. Was sollte man in der Zeit, in der das Homeoffice angesagt und die Fitnessstudios geschlossen waren, auch schon dagegen machen? Zumal dann erst recht der eine oder andere Snack oder so manches Kaltgetränk zusätzlich lockte?

Auch Sophia Thomalla hat in einem dreiviertel Jahr fast zehn Kilo zugelegt, wie sie bereits Anfang Juli auf ihrer Instagram-Seite ausplauderte. Doch das nicht etwa, weil sie wie viele andere während der Corona-Krise besonders viel auf der faulen Haut gelegen hätte.

Im Gegenteil! So hat sie bei ihrer Gewichtszunahme nicht in erster Linie in Fettpolster, sondern in Muskeln investiert. Dementsprechend hat sie auch jetzt noch immer kein Gramm zu viel auf den Rippen, wie jüngste Aufnahmen von ihr beweisen.

"Korintenkackerei, ey"

Von nichts kommt eben nichts. Und so darf selbstredend auch eine Sophia Thomalla nicht nachlassen, wenn sie ihre Figur beibehalten will. Deshalb steht weiterhin regelmäßiges Training für sie auf dem Programm. Jetzt waren mal wieder die Beine dran, wie der jüngste Instagram-Schnappschuss der 30-Jährigen verrät. Auf ihm ist Thomalla in einem Fitnessstudio vor diversen Geräten zu sehen. Mit ihrem Handy in der Hand knipst sie ein Selfie von sich in knapper Trainingsmontur.

Das Augenmerk des Betrachters sollte dabei jedoch vor allem ihren Beinen gelten. Schließlich versah das Model den Post mit der Anmerkung: "Bein-Tag", gefolgt von einem grünen Haken, der die Aufgabe als erledigt markiert.

Dass sie dabei Stiefel trägt, fiel einem Nutzer irritiert auf. Doch Thomalla wäre nicht Thomalla, würde ihr darauf keine spontane Retourkutsche einfallen. "Schuhe nach dem Training wechseln, ist ja auch so was von fernliegend", pflaumte sie zurück. "Korintenkackerei, ey."