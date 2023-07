Sie wird stets als französische Femme Fatale in Erinnerung bleiben. Doch mit mittlerweile 88 Jahren ist auch Brigitte Bardot nicht mehr das "Weib", das sie einst auf der Leinwand verkörperte. Nun muss sogar der Notarzt in Saint-Tropez anrücken, weil offenbar die Hitze der Schauspielerin zu schaffen macht.

Nicht nur in Frankreich sorgt man sich um die einstige Schauspiel-Ikone Brigitte Bardot. So mussten am Mittwoch Rettungskräfte zum Haus der 88-Jährigen in Saint-Tropez eilen, weil der ehemalige Filmstar unter Atembeschwerden litt. Bardot musste mit Sauerstoff versorgt und in einem Gesundheitszentrum untersucht werden.

Inzwischen ist Bardot - hier auf einem Bild von 2006 - 88 Jahre alt. (Foto: picture-alliance/ dpa)

Ihr Ehemann Bernard d'Ormale schilderte den Vorfall gegenüber "Var-matin": "Es war gegen 9 Uhr morgens, als Brigitte Schwierigkeiten beim Atmen hatte." Das Bewusstsein habe seine Frau jedoch nicht verloren. Der Krankenwagen sei zunächst zu einer falschen Adresse gefahren, weshalb Bardot erst verspätet mit Sauerstoff versorgt worden sei. Auch ein Besuch im Gassin-Gesundheitszentrum sei zur Untersuchung erforderlich gewesen.

"Ihre Anzahl roter Blutkörperchen ist etwas niedrig und sie wird von einer spezifischen Behandlung profitieren", erklärte der 82-Jährige weiter. Verantwortlich für die Probleme seien vor allem die hohen Temperaturen: "Wie alle Menschen ab einem bestimmten Alter kann sie die Hitze nicht mehr ertragen. Diese hohen Temperaturen sind sehr hart für sie und sie vermeidet Bewegungen weitestgehend, selbst über ein paar Meter."

Einfach nur "B.B."

Brigitte Bardot avancierte zum internationalen Sexsymbol, nachdem sie 1956 in dem Film "Und immer lockt das Weib" eine sexuell befreite junge Frau dargestellt hatte. Auch in Streifen wie "Mit den Waffen einer Frau" (1958), "Ein Weib wie der Satan" (1959) oder dem Klassiker "Die Verachtung" unter der Regie von Jean-Luc Godard war sie zu sehen.

Bardot wurde nur "B.B." genannt und galt als eine der begehrtesten Frauen der Welt. Mit Bernard d'Ormale ist sie seit 1992 in vierter Ehe verheiratet. Zu ihren Ex-Männern zählte von 1966 bis 1969 auch der aus Deutschland stammende "Playboy" Gunter Sachs, der 2011 verstarb. Neben ihren Ehen werden Bardot auch zahlreiche Affären nachgesagt.

Bardot beendete ihre Filmkarriere bereits 1973, kurz vor ihrem 40. Geburtstag. Seither engagiert sie sich vorrangig im Tierschutz. Zudem machte sie immer wieder mit umstrittenen politischen Positionen Schlagzeilen. So steht Bardot der rechtsextremen Partei Rassemblement National nahe, die bis 2018 unter dem Namen Front National firmierte.