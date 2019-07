Für das neue Biopic über Elvis Presley suchen die Macher derzeit nach einer passenden Schauspielerin für Priscilla. Dabei weiß die Ex des verstorbenen King of Rock'n'Roll ganz genau, von wem sie am liebsten verkörpert werden möchte.

Regisseur Baz Luhrmann wird im kommenden Jahr ein Biopic über den King of Rock 'n' Roll drehen. Wenn es nach Priscilla Presley, der Ex-Frau von Elvis Presley (1935-1977), geht, hätte sie eine Wunschbesetzung für ihre Rolle: Sängerin Lana Del Rey.

Elvis und Priscilla Presley waren von 1967 bis 1973 verheiratet. Sie soll in die Planungen rund um das Biopic involviert werden - und hätte somit möglicherweise ein Stimmrecht bei Regisseur Baz Luhrmann, wenn es um die Besetzung ihrer Rolle geht. Bereits 2015 schwärmte die 74-Jährige in einem Interview mit "The Guardian" von Lana Del Rey: "Ich habe sie getroffen, sie ist wirklich sehr reizend", sagte sie damals.

Über die Besetzung von Lana Del Rey im Elvis-Biopic verriet sie im Gespräch mit dem US-Nachrichtenportal "The Blast" dagegen nur so viel: "Ich mag Lana". Die Voraussetzungen für eine Rolle im Film würden stimmen: Die amerikanische Sängerin steuerte erst kürzlich ein Lied zu einer Dokumentation über die Musik-Ikone bei und ist bekennender Elvis-Fan.

Aussehen passt

Auch vom Äußerlichen wäre Lana Del Rey eine passende Besetzung. Sie und die Ex-Frau des King of Rock'n'Roll sehen sich erstaunlich ähnlich, was mitunter den Schönheitsoperationen beider geschuldet ist. Die 34-jährige Lana, die mit bürgerlichem Namen Elizabeth Woolridge Grant heißt, hat sich die Lippen aufspritzen und ihre Nase verkleinern lassen. Auch über Wangenimplantate wird des Öfteren gemunkelt: Ihr Gesicht wirkt deutlich voller und aufgepumpter als zu Anfang ihrer Karriere.

Auch Priscilla hat bereits zugegeben, Opfer von verpfuschten Eingriffen geworden zu sein. Das ließ sich allerdings auch nicht mehr verbergen: Von ihrer natürlichen Schönheit ist nach zahlreichen Operationen nicht mehr viel übrig geblieben.

In dem noch titellosen Film soll es um den Karriereaufstieg von Elvis Presley gehen, beleuchtet durch die komplexe Beziehung, die er über zwei Jahrzehnte zu seinem Manager Colonel Tom Parker (1909-1997) hatte. Schauspieler Austin Butler wird Elvis Presley spielen. In die Rolle seines Managers wird Oscar-Preisträger Tom Hanks schlüpfen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2020 in Australien stattfinden.