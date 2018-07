Unterhaltung

Wer bietet mehr?: Stück von Trumps Stern gibts bei Ebay

Vor wenigen Tagen wurde Donald Trumps Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood völlig zerstört. Nun taucht ein kleines Stück davon bei Ebay auf.

Mit einer Spitzhacke hat ein 24-jähriger Mann kürzlich den Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood komplett zerstört. Er wurde danach festgenommen und muss sich wegen mutwilliger Beschädigung vor Gericht verantworten, teilte ein Polizeisprecher mit. Schon wenige Stunden nach der Zertrümmerung des Sterns rückte ein Reparatur-Team an. Jedwede Demolierung - egal bei welchem Stern - werde sofort ausgebessert, sagte Ana Martinez von der Handelskammer in Hollywood.

Die fünfzackigen Plaketten auf einer Betonplatte bestehen aus Marmor und Bronze. Nun gibt es ein kleines Bruchstück des Sterns auf Ebay zu ersteigern. Das Anfangsgebot liegt bei 500 Dollar (umgerechnet rund 430 Euro). Doch für das etwa fingernagelgroße Stück hat sich noch kein Käufer gefunden. Tatsächlich wurde noch nicht ein Gebot dafür abgegeben. Und ohnehin hat die Versteigerung keine großen Erfolgsaussichten. Denn der Brocken ist noch Eigentum der Handelskammer von Hollywood, die die Veräußerung jederzeit stoppen kann.

Sein Stern darf bleiben

Obwohl kein anderer Stern auf dem "Walk of Fame" öfter verunstaltet wird als der von Donald Trump, wird dieser nicht entfernt. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, sollen sich die örtliche Polizei und die Handelskammer von Hollywood darauf geeinigt haben.

Wenn Trumps Stern entfernt werden würde, befürchte man, dass sich die Vandalen einfach an anderen Sternen von Stars zu schaffen machen würden, die sich öffentlich für Trump ausgesprochen hätten.

Schon im Oktober 2016, kurz vor Trumps Wahlsieg, war die Plakette von einem Mann mit einem Vorschlaghammer und einer Spitzhacke demoliert worden. Der 52-jährige Täter wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem musste er für die Reparaturkosten aufkommen.

Trump hat die Plakette 2007 für seine Fernsehsendungen erhalten. Sie liegt gleich neben der von Schauspieler Kevin Spacey in einem Straßenblock vor dem Hollywood & Highland Center. Der "Walk of Fame" mit mehr als 2600 Sternen ehrt Verdienste im Showgeschäft. Er verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.

Quelle: n-tv.de