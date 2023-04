Manche hörten schon die Hochzeitglocken läuten: Sechs Jahre sind Sängerin Taylor Swift und Schauspieler Joe Alwyn ein Paar. Doch offenbar hielt die Liebe nicht. Die beiden sollen sich Berichten zufolge getrennt haben - aber immerhin freundschaftlich.

Im vergangenen Jahr hatte es Berichte gegeben, dass sich Sängerin Taylor Swift und ihr Freund, der britische Schauspieler Joe Alwyn, heimlich verlobt haben sollen. Doch statt einer Hochzeit folgt jetzt offenbar die Trennung des Paares. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Nach sechs gemeinsamen Jahren sollen sich Swift und Alwyn auseinandergelebt haben. Die Trennung sei freundschaftlich erfolgt.

Das Aus kommt überraschend. Denn erst Anfang März hatte Swift, die mit 252 Millionen verkauften Tonträgern zu den weltweit erfolgreichsten Stars gehört, mit "All Of The Girls You Loved Before" ein Liebeslied veröffentlicht. Dieses schien an Alwyn gerichtet zu sein. Darin singt Swift: "Ich will dir beibringen, wie sich 'für immer' anfühlt". Das wird es nun offenbar nicht geben. Fans spekulierten bereits über ein Liebes-Aus, da Alwyn sie nicht auf ihrer aktuellen US-Tournee begleitete.

In den vergangenen Jahren hatten Swift und Alwyn ihre Beziehung sehr privat gehalten und keine gemeinsamen Auftritte auf dem roten Teppich absolviert. "Ich habe mich in jemanden verliebt, der ein wunderbar normales, ausgeglichenes Leben führte", sagte Swift in ihrer Doku "Miss Americana", die 2020 bei Netflix erschienen ist. Alwyn ist zwei Jahre jünger als Swift und steuerte unter dem Pseudonym William Bowery Songs für ihre Alben "Evermore", "Folklore" und "Midnights" bei.

Vor der Beziehung zu Alwyn verlief Swifts Liebesleben oft nicht so diskret. Die Sängerin ist dafür bekannt, dass ihre Songs von ihren Beziehungen und Trennungen handeln. So sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Titel entstanden, denn die Amerikanerin hatte schon mehrere prominente Männer an ihrer Seite. Dazu zählten Liebschaften unter anderem mit Stars wie Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Joe Jonas, Tom Hiddleston, Taylor Lautner, Calvin Harris und John Mayer. Meist hielten die Verbindungen jedoch nur wenige Monate.