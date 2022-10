Mit ihrem neuen Album "Midnights" räumt US-Popikone Taylor Swift einen Rekord nach dem anderen ab. Nun gelingt es ihr - erstmals in der Geschichte der US-Charts - die ersten zehn Positionen zu belegen. Auch in Deutschland schafft sie es erstmals nach ganz oben.

Es ist ein außergewöhnlicher Rekord: Die Sängerin Taylor Swift hat zeitgleich die zehn vordersten Plätze der US-Charts erobert. Angeführt vom Song "Anti-Hero" auf Platz 1 stammen die zehn bestplatzierten Stücke der Billboard Hot 100 von Swifts neuem Album "Midnights", wie der Branchendienst Billboard mitteilte. In der 64-jährigen Chart-Geschichte war das zuvor noch nie einem Künstler oder einer Künstlerin gelungen.

Sehr nah gekommen war im vergangenen Jahr der kanadische Rapper Drake: Im September 2021 waren neun seiner Songs eine Woche lang unter den Top 10 der US-Charts.

"Midnights" war am 21. Oktober in den Handel gekommen und hatte angesichts des Nutzeransturms vorübergehend den Streamingdienst Spotify lahmgelegt. Es wurde das innerhalb eines Tages am meisten gestreamte Album in der Geschichte der Plattform. Mit "Midnights" ist Swift nach einem Ausflug ins Folk-Genre zum Pop zurückgekehrt. Es ist das zehnte Album der Songwriterin und elffachen Grammy-Trägerin.

Auch in Deutschland war Swift mit "Midnights" erstmals der Sprung auf Platz eins der Deutschen Charts geglückt. "Sie legt sogar den besten Start eines Solo-Artists im Jahr 2022 hin", teilte GfK Entertainment mit. Mit mehr als 20 Millionen Streams sei "Midnights" im bisherigen Jahr hierzulande das meistgestreamte Album in der ersten Woche nach Veröffentlichung.