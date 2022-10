Superstar Taylor Swift feiert einen neuen Rekord - ihr neues Album "Midnights" wurde innerhalb eines Tages öfter angehört als jedes Album zuvor. Aber auch bei Downloads und Tonträgerverkäufen läuft es wie geschmiert.

Mit ihrem neuen Album hat Taylor Swift beim Streamingdienst Spotify zwei Rekorde gebrochen. "Midnights" wurde innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor, wie Spotify mitteilte. Die Musik keines anderen Künsters sei in der Geschichte des Dienstes an einem Tag öfter gestreamt worden.

Das Album "Midnights" erschien am Freitag. (Foto: AP)

Als Reaktion schrieb Swift auf Twitter: "Wie konnte ich so viel Glück haben, mit euch da draußen, die etwas so Unglaubliches getan haben?!" Dabei haben die Musikerin und Spotify nicht die einfachste Vergangenheit. 2014, zur Veröffentlichung ihres später viel gerühmten und millionenfach verkauften Albums "1989", veranlasste sie, dass ihr gesamtes Material von dem Streamingdienst entfernt wird - als Reaktion darauf, dass Spotify Musikerinnen und Musiker nicht angemessen vergüte, wie sie damals erklärte.

2017 kehrte sie mit ihrem Album "Reputation" zu Spotify zurück. "Midnights" ist das zehnte Album der Songwriterin und elffachen Grammy-Trägerin. Wie alle Vorgänger seit "Fearless" (2008) dürfte auch dieses Werk auf Platz eins der US-Charts - und der Hitlisten vieler anderer Länder - springen.

Auch 400.000 Mal als Vinyl verkauft

Doch damit nicht genug: Das Portal Billboard.com meldete, Swift habe ihr neues Album am ersten Tag 800.000 Mal verkauft. Dazu zählen neben Tonträgern wie CDs und Schallplatten auch Downloads - deren Anteil dabei der geringste war. Allein 400.000 Vinyl-Schallplatten sollen den Besitzer gewechselt haben, der höchste Wert seit 1991. Damit sei es schon jetzt das Album mit der verkaufsstärksten Woche der vergangenen fünf Jahre - obwohl nur ein Handelstag gezählt wurde.

Damit übertraf sie Harry Styles, für dessen "Harry's House" seine Fans in der ersten Woche 620.000 Mal bezahlt hatten. Das Album, das sich 2017 noch häufiger als "Midnights" verkaufte, kam ebenfalls von Swift. Die Platte "reputation" wurde in der ersten Woche 1,2 Millionen gekauft (inklusive Downloads). Streaming dominiert laut dem Portal QZ.com die Musikindustrie und ist für 68 Prozent der Einnahmen verantwortlich. In den USA übertrafen 2021 zudem erstmals Vinyl-Schallplatten im Verkauf die CD-Variante.