Vor wenigen Tagen verkündet Chrissy Teigen in den sozialen Medien, ein drittes Kind zu erwarten. Nun verrät das Model: Als sie sich im Juni an den Brüsten operieren ließ, war sie bereits unwissentlich schwanger - und das, obwohl sie sich regelmäßig testen ließ.

Am vergangenen Freitag gab Chrissy Teigen bekannt, mit Ehemann John Legend ihr drittes Kind zu erwarten. Nun verriet sie in den sozialen Medien, wie turbulent ihre Schwangerschaft begonnen hat. Denn als sich das Model Mitte Juni ihre Brustimplantate entfernen ließ, war sie bereits in anderen Umständen. Allerdings wusste sie zu diesem Zeitpunkt nichts davon.

Auf Twitter beantwortet die 34-Jährige die Frage eines Fans, der anhand der Größe von Teigens Bauch spekuliert, dass die Schwangerschaft weiter zurückliegt als der Eingriff. "Oh, das ist eine ziemliche Geschichte", leitet Teigen eine Reihe von erklärenden Tweets ein.

"Ich habe einen routinemäßigen Schwangerschaftstest vor der Operation durchgeführt. Er zeigte ein negatives Ergebnis. Aber das war nicht richtig", erklärt sie. Ein paar Wochen später machte sie erneut einen Test. "Seit vielen Jahren mache ich fast jeden Monat einen Schwangerschaftstest und bete darum, eines Tages ein positives Ergebnis zu sehen."

Das Baby ist wohlauf

An dem Tag, an dem Sänger Legend sein Album herausbrachte, habe sie sich entschlossen, ihren monatlichen Test zu machen, "um enttäuscht zu werden". Dieses Mal wurden ihre Gebete zwar erhört - doch statt vor Freude in die Luft zu springen, "hatte ich eine Scheiß-Angst", schreibt die 34-Jährige weiter. "Ich war mir ziemlich sicher, dass man sich die Brüste nicht während einer Schwangerschaft verkleinern lassen sollte."

Außerdem sei keine ihrer bisherigen Schwangerschaften auf natürliche Weise zustande gekommen. Deshalb habe sie zu den "Göttern der Brust-OP"gebetet, "dass alles gut geht." Angsterfüllt seien sie zum Frauenarzt gegangen. Doch dieser konnte Entwarnung geben: Das Baby ist wohlauf.

Chrissy Teigen und John Legend sind seit 2013 verheiratet. Tochter Luna kam 2016 zur Welt, Sohn Miles folgte 2018. Die zwei haben bereits öfter über ihre Erfahrungen mit In-vitro-Fertilisation, also künstlicher Befruchtung, gesprochen.

Das Model hatte ihre Schwangerschaft vergangene Woche bekanntgegeben, indem sie einen kurzen Clip in den sozialen Medien veröffentlichte. Darin posiert sie seitlich vor einem Spiegel und streicht über ihre Babykugel. Am selben Tag war das Musikvideo zu Legends neuem Song "Wild" erschienen. In der letzten Bildsequenz guckt das Paar eng umschlungen aufs Meer. Beide haben ihre Hände auf Teigens deutlich gewölbten Bauch gelegt.