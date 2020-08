Chrissy Teigen und John Legend erwarten ihr drittes Kind. Die zweifache Mutter präsentiert in sozialen Medien stolz ihren Babybauch. Doch schon zuvor hatten Fans einige Hinweise dafür gefunden, dass die beiden erneut Nachwuchs erwarten könnten.

Zwei kleine Kinder haben Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend bereits. Nun sorgt das Model in sozialen Netzwerken bei ihren Fans für eine große Überraschung: sowohl auf Twitter als auch in einer Instagram-Story präsentiert die 34-Jährige wieder einen Babybauch. Das Model und Ehemann John Legend erwarten Nachwuchs Nummer drei.

In dem kurzen Clip, posiert Teigen mit einer schwarzen Leggins und offenem Blazer seitlich vor einem Spiegel und streicht über ihren Bauch. Es scheint, als könne sie selbst noch kaum glauben, dass sie erneut Leben in sich trägt. "Guck dir diesen Drittes-Baby-Scheiß an! Was zur ...", sagt sie, lacht ungläubig und schiebt noch ein "Oh Gott" hinterher.

"Wie eine Therapie"

Erste Spekulationen um eine Schwangerschaft waren bereits letzte Nacht aufgekommen, als Schmusesänger Legend das Musikvideo zu seinem neuen Song "Wild" veröffentlichte. In den letzten Bildsequenzen ist das Paar zunächst mit seinen Kindern, Luna und Miles, am Strand zu sehen, bevor sie zu zweit eng umschlungen aufs Wasser gucken. Beide haben ihre Hände auf Teigens deutlich gewölbten Bauch gelegt.

Fans des Promi-Paares sind außer sich vor Freude. Mehr als eine Million Mal wurde "Wild" in knapp 14 Stunden angesehen, in der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche. "Wer hat sich noch das Video nur angeguckt, um zu sehen, ob sie wirklich schwanger ist?", fragt eine Nutzerin. "Nur John würde ein Musikvideo widmen, das seine Liebe zu Chrissy feiert und enthüllt, dass sie ein Kind erwarten! Gratuliere!", schreibt ein Fan. Ein anderer findet: "Beide zusammen zu beobachten ist wie eine Therapie, die man in dieser Pandemie wirklich braucht."

Chrissy Teigen und John Legend sind seit 2013 verheiratet. 2016 kam Tochter Luna kam zur Welt, Sohn Miles folgte 2018. Die Familie lebt gemeinsam mit Teigens Mutter in Los Angeles. Das Model und der Sänger sind nicht die einzigen Promis, die den Corona-Lockdown genutzt haben, um ihre Familie zu erweitern. Model Gigi Hadid, Schauspielerin Vanessa Morgan, Rapperin Nicki Minaj und Sänger Ed Sheeran erwarten mit ihren jeweiligen Partnern ihr erstes Kind.