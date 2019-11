Starten 2020 ihre "In The Ä Tonight"-Tour: Die Ärzte.

Mehr als drei Jahre mussten Fans auf eine neue Tournee der Ärzte warten - klar, dass da der Ansturm groß ist. Doch nur wenige Minuten nach der Ankündigung des Vorverkaufs kommt die Enttäuschung: Die Tickets weg, auch für die Zusatzkonzerte. In sozialen Netzwerken zeigen sich viele Menschen frustriert.

Die Freude bei den Fans von "Die Ärzte" sollte nur kurz währen: Die "beste Band der Welt" hatte vor wenigen Tagen eine Tournee für 2020 angekündigt, zwölf Konzerte in Deutschland sowie zwei in Österreich und eins in der Schweiz. Am Donnerstag um 17 Uhr startete der Vorverkauf für die langersehnte Tour "In The Ä Tonight". Doch spätestens um 17.01 Uhr war der Frust bei den Fans enorm: Alle Tickets waren ausverkauft.

Eigentlich kam das nicht überraschend. Schließlich hatten die Fans von Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez lange genug gewartet, ganze acht Jahre. Als wenige Minuten nach dem Vorverkaufsstart das verfügbare Kontingent komplett reserviert war, gab die Band noch Zusatzkonzerte in acht deutschen Städten bekannt. Doch auch die Tickets waren sofort weg und die Wut derer, die leer ausgingen, stieg.

Dass die Tickets dann auch noch nach wenigen Minuten bei Ebay zum Verkauf standen, ärgerte die Fans in sozialen Netzwerken noch mehr. Denn um den Schwarzmarkt zu vermeiden, hatten die Ärzte die Tickets extra nicht über Portale wie Eventim und Co. angeboten, sondern nur auf ihrer eigenen Webseite bademeister.com. Dort wurden nur vier Tickets pro Person und Veranstaltung verkauft.

Ärzte warnen vor dubiosen Zweitanbietern

"Karten nach 30 Sekunden ausverkauft ... Ok! Ist halt mal wieder 'jeder' Ärzte-Fan ... Aber dass Karten nach ein paar Minuten bei Ebay Kleinanzeigen landen, ist zum Kotzen und ein Schlag mitten ins Gesicht von Fans, die wie ich keine bekommen haben!", twitterte ein enttäuschter Fan.

"Zum Kotzen" fanden viele weitere Twitter-Nutzer auch die Preise anderer Online-Marktplätze. Statt der 46 bis 58 Euro, die man auf bademeister.com zahlte, waren viele Tickets um kurz nach 17 Uhr auf Ebay für 150 Euro, auf anderen Verkaufsseiten wie Viagogo sogar für mehr als 200 Euro zu ergattern. "An all diejenigen, die Bots beim Vorverkauf von Die Ärzte eingesetzt haben, um die Tickets überteuert bei Ebay anzubieten, anstatt echten Fans die Chance auf Tickets zu geben: Euch Arschlöcher soll der Blitz beim Scheißen treffen!", lautete nur einer von Dutzenden wütenden Tweets.

Auch die Ärzte selbst warnten vor dubiosen Wiederverkaufsseiten: "Bestellt eure Karten NICHT bei Zweitmarktanbietern wie Ticketrocket, Viagogo, Ticketbande und Konsorten. Diese Anbieter haben von uns keine Karten bekommen, es kann sich nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln. Diese Karten berechtigen NICHT zum Einlass vor Ort und euer Geld seht ihr wahrscheinlich auch nicht wieder!", schrieb die Band auf ihrer Webseite.