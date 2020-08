Die Netflix-Serie "Tiger King" hat Abermillionen Menschen den Corona-Lockdown versüßt. Nun scheint das Drama um den Privatzoo in Oklahoma weiterzugehen. Nach einer durchgeführten Inspektion verliert der aktuelle Besitzer Jeff Lowe vorübergehend seine Lizenz.

Das US-Landwirtschaftsministerium hat den früheren Zoo von Joe Exotic, dem selbsternannten "Tiger King", vorübergehend schließen lassen. Dem derzeitigen Besitzer Jeff Lowe sei die Lizenz für mindestens 21 Tage entzogen worden. Diese benötigt er, um den Zoo für Besuchern zu öffnen. Das teilte ein Behördenvertreter dem US-Promiportal "TMZ" mit.

Grund dafür sei das Ergebnis "kürzlich durchgeführter Inspektionen" im Zoo. Dabei hätten die Tiere einen geschwächten und vernachlässigten Eindruck gemacht. Ein 16 Wochen altes Löwenbaby sei so dünn gewesen, dass es kaum stehen konnte und von der Behörde sofort zu einem Tierarzt gebracht wurde.

Auf Fotos vom Juli, die "TMZ" zur Verfügung stehen, sind die Raubtiere teilweise mit Verletzungen am Hinterkopf und an den Ohren zu sehen. Die Tierschutzorganisation Peta hatte damals bereits ein entsprechendes Video bei Youtube gepostet. Sie setzt sich für eine dauerhafte Schließung des Zoos ein.

Lowe schmiedet virtuelle Zoo-Pläne

Dennoch sei Lowe zuversichtlich, dass er und sein Team Dokumente vorlegen können, um zu beweisen, dass seine Tiere gesund sind, schreibt "TMZ" weiter. Sobald er wieder in Betrieb sei, wolle er einen virtuellen Zoo zusammenstellen, den Besucher von zu Hause aus besuchen können, um nach den Tieren zu sehen.

Einst gehörte der Zoo in Oklahoma dem "Netflix"-Star Joe Exotic (bürgerlicher Name Joseph Allen Maldonado-Passage), der 2019 wegen versuchter Erteilung eines Auftragsmords an der schrägen Tierschützerin Carole Baskin sowie wegen Verstößen gegen die Haltevorschriften exotischer Tierarten zu einer Haftstrafe von 22 Jahren verurteilt wurde. Den Zoo verlor Exotic jedoch in einem Rechtsstreit an Baskin.

In der Hoffnung, das Urteil zu umgehen, überschrieb der hoch verschuldete Exzentriker den Park deswegen zunächst seiner Mutter. Nachdem auch sie bankrott gegangen war, überschrieb er ihn dem bekannten Großkatzenzüchter Jeff Lowe. Lowe entpuppte sich allerdings weniger als Freund, sondern eher als Feind und schmiss Exotic kurzerhand aus seinem neuen Park.

Laut Gerichtsunterlagen, die ebenfalls "TMZ" vorliegen, urteilte ein Richter Anfang Juni, dass Joes Übertragung des Zoos an seine Mutter und Lowe rechtswidrig war. Die rechtmäßige Eigentümerin ist somit Carole Baskin, die den Zoo ab Oktober übernehmen darf.