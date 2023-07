Nach den gegen ihn erhobenen Vorwürfen junger Frauen schweigt Rammstein-Frontmann Till Lindemann - auch auf seiner Instagram-Seite. Nun meldet er sich kommentarlos mit der Werbung für ein neues Musikvideo zurück. An seiner Seite: die niederländische Sängerin Kovacs.

Die Vorwürfe junger Frauen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann schlagen hohe Wellen. Doch der 60-Jährige sitzt den Skandal bis heute schweigend aus - zu Wort melden sich stattdessen seine Anwälte. Auf ein Statement verzichtet Lindemann auch bei seinem ersten Post nach zwei Monaten auf seiner Instagram-Seite. Zu sehen ist lediglich ein kurzer Clip.

"Coming Soon" steht am Ende des Videos, das in Ausschnitten für einen Song Lindemanns wirbt, den er im Rahmen seiner Soloaktivitäten neben Rammstein eingespielt hat. Das Lied namens "Child of Sin" entstand allerdings gemeinsam mit einer Duett-Partnerin: der niederländischen Musikerin Kovacs.

In dem Video-Ausschnitt ist auch lediglich die 33-Jährige zu sehen und zu hören. Lindemann taucht in dem bislang veröffentlichten Schnipsel nicht auf. Tatsächlich singt er bei dem Lied, das bereits Anfang des Jahres erschienen und der Titelsong des dritten Kovacs-Studioalbums ist, aber im Wechsel mit seiner Kollegin. Ein sogenanntes Lyric-Video, bei dem lediglich der Song-Text zum Lied eingeblendet wird, erschien bereits vor mehreren Monaten auf Plattformen wie Youtube.

"Ein Kind der Sünde"

"I'm not a child of love. I am a child of sin" ("Ich bin kein Kind der Liebe. Ich bin ein Kind der Sünde"), singt Kovacs in dem Song - und erhält von Lindemann die Bestätigung: "You're not a child of love. You're a child of sin" ("Du bist kein Kind der Liebe. Du bist ein Kind der Sünde.") Vor dem Hintergrund des Skandals um den Rammstein-Sänger entfalten Textzeilen wie diese erst recht eine eigentümlich subtile Wirkung.

Während Lindemann die Kommentarfunktion zu seinem Post unmittelbar deaktiviert hat, konnten Nutzerinnen und Nutzer auf der Instagram-Seite von Kovacs zunächst noch ihre Meinung zu dem Clip loswerden. Wie RTL berichtet, sammelten sich dabei kritische Äußerungen an wie "Warum, Kovacs, warum?". Mittlerweile hat auch die Sängerin die Kommentarfunktion bei ihrem Post abgeschaltet.

Kovacs heißt eigentlich Sharon Kovacs und trat mit ihrem Song "My Love" 2014 erstmals als Musikerin in Erscheinung. Ihr Debütalbum "Shades of Black" schaffte auch in Deutschland den Sprung in die Top Ten.