Im Kampf um viel Silber nehmen "Verräter" und "Loyale" immer mehr Fahrt auf. Nach einem Entführungsfall, einer dramatischen Verbannungszeremonie und einer "vergifteten" Cocktailparty ist die Vertrauenslage im Chateau de Béguin angespannter denn je.

"Wie geil ist das denn?!", jubelt Christine mit noch leicht schlaftrunkenem Blick, als sie ganz unverhofft vom Verführungsangebot der beiden "Verräter" Anna-Carina und Jalil erfährt. Die Freude über die neue Rolle währt aber nicht lange, denn schon am Frühstückstisch gerät die "Tatort"-Ikone ins Kreuzfeuer der "Loyalen". Sabrina und Irina übernehmen die Pranger-Führung. Vor allem Letztgenannte lässt nicht locker. Irina drängt Christine verbal in die Ecke – ein Umstand, der der unter Beschuss stehenden Schauspielerin irgendwann die Tränen in die Augen treibt. Das wiederum sorgt bei der "Princess" für ein "schlechtes Gewissen". Das vorläufige Ende vom Lied: Christine und Irina liegen sich schluchzend in den Armen.

Bevor die Melancholie aber Überhand gewinnt, grätscht Moderatorin Sonja dazwischen und erklärt den aufmerksam lauschenden Kandidaten die Spielregeln für die neue Missionsaufgabe. "Es gab eine Entführung!", erklärt Sonja. Im Bunde der Mitspielenden fehlen Schlagerbarde Vincent und Ex-"Miss Europe" Shermine. Die beiden wurden in eine entlegene Burgruine verschleppt und sollen nun von zwei Befreiungsteams gefunden und von ihrem Gefangenendasein erlöst werden. Zur Belohnung gibt es reichlich Silberbarren und die Aussicht auf ein erneutes Schutzschild.

Morsechaos, Überholmanöver, Detektivstress

Es folgt eine wilde Schnitzeljagd durchs französische Nirgendwo. Aufgeteilt in zwei pechschwarze Jack Bauer-SUVs machen sich Friedrich, Anna, Mariella, Jalil und Christine als Team blau und Sabrina, Claude, Ulrike, Irina und Pascal als Team rot auf den Weg. Zwischen Morsechaos, wilden Überholmanövern und internem Detektivstress stößt so mancher Kandidat an seine psychischen und physischen Grenzen. Team blau erreicht schließlich als erste Gruppe das Versteck. Die Freude über die Befreiung der beiden "Geiseln" ist groß. Aber noch größer ist die Vorfreude auf den Einlass in die begehrte Waffenkammer.

"Oh, Baby, Baby, Baby!", jauchzt Friedrich in seiner unnachahmlich chilligen Art, als er das Schutzschild aus dem Wandversteck holt. Wie auch schon beim letzten Schutzschild-Fund bleibt auch diesmal der Finder im Verborgenen. Nur Friedrich weiß, dass er sich während der nächsten Mordnacht keine Gedanken machen muss. Aber kommt es in der Folgenacht überhaupt zu einem weiteren Anschlag der "Verräter"?

"Das war wie eine Hinrichtung!"

Zunächst muss am Runden Tisch entschieden werden, wer als nächster aus der Runde verbannt werden soll. Die sichtlich unter Druck stehende Christine steht erwartungsgemäß im Mittelpunkt der intriganten Zeremonie, bei der sich niemand bis zum bitteren Ende in die Karten schauen lässt. Ein letztes Mal entschuldigt sich Irina mit glasigen Augen bei Christine für ihr "schroffes Verhalten" am Frühstückstisch. "Das war sehr rührend", verrät Christine mit einem gequälten Lächeln im Gesicht. Kurz darauf laufen auch bei der Hauptverdächtigen die Tränen. Fast alle Kandidaten zeigen mit dem Finger auf Christine. "Das war wie eine Hinrichtung!", gesteht Jalil. Grenzenloser Jubel bricht aus, als die Runde erfährt, dass sie mit ihrer kollektiven Vermutung richtig lag: "Adieu! Ich bin eine Verräterin!", verabschiedet sich Christine. Die beiden "Verräter" Jalil und Anna-Maria können durchatmen. Wieder einmal konnten sie den Verdacht von sich ablenken.

Zur "Feier des Tages" lädt Moderatorin Sonja zur glamourösen Cocktailparty ein – aber nicht ohne einen Hintergedanken, von dem allerdings nur die beiden "Verräter" Wind bekommen. Während der Cocktailparty haben die "Verräter" zwei Stunden Zeit, um mithilfe einer "Giftampulle" einen weiteren "Loyalen" von der Daseinsliste zu streichen. Gerüchte machen die Runde. Im elitären Kreis der Cocktailschlürfer geht die Angst um. Dann schreitet die zu allem entschlossene Anna-Carina in einem Moment der allgemeinen Unachtsamkeit zur Tat. Aber wen hat sich die Ex von Trompeter Stefan Mross ausgesucht? Wer ist dem Format-Abschied näher als ihm lieb ist? Der nicht eingeweihte Jalil grummelt ein wenig. Dann folgt der Abspann. Cliffhanger deluxe. Ganz toll. Danke dafür. Grrr…