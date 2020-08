Bis 2013 gehört Tom Beck zum festen Cast der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11". Anschließend ist er Gast in zahlreichen TV-Shows bei anderen Sendern. Nun aber kehrt der Schauspieler zu RTL zurück. Statt einen Polizisten mimt er dieses Mal allerdings einen Arzt.

Fünf Jahre war Tom Beck als Ben Jäger in der RTL-Erfolgsserie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" zu sehen, ehe er 2013 ausstieg. Nun kehrt der Schauspieler in einer neuen Rolle zu seinem Heimatsender zurück.

Tom Beck übernimmt in der Krankenhaus-Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" die Rolle des Dr. Paul Ash und verstärkt so das Team um Serienliebling Caroline Frier, wie RTL in einer aktuellen Pressemitteilung bestätigt. Die weiteren Hauptrollen in den zehn neuen Folgen, die seit vergangener Woche in Berlin gedreht werden, übernehmen wie schon in der ersten Staffel Anna Julia Antonucci und Christian Tramitz.

Der Arzt, dem die Frauen misstrauen

Die von Frier gespielte Vollblutkrankenschwester Micki Busch kämpft auch in den neuen Folgen unerbittlich und stets liebevoll um das Wohl ihrer Patienten und Mitmenschen. Dabei geraten sie und die drei Schwestern Charly, Trudi und Doro immer wieder in brenzlige Situationen. Zudem kommt ihnen der tyrannische Klinikchef Friedrich Tümmler (Christian Tramitz) ständig in die Quere. Dr. Paul Ash, der neue Arzt, ist ein alter Bekannter von Micki, auf den sie überhaupt nicht gut zu sprechen ist. Nach einem One-Night-Stand hat er sich nicht mehr gemeldet und das, obwohl sie sich richtig in ihn verknallt hatte …

Im Dezember 2013 wurde die letzte "Alarm für Cobra 11"-Folge mit Beck ausgestrahlt, 2019 kehrte er für einen Gastauftritt zurück. In der Zwischenzeit nahm er an diversen Shows teil, darunter "Grill den Henssler" und "Schlag den Star". Im vergangenen Jahr gewann er außerdem die zweite Staffel von "The Masked Singer". Der Wahl-Kölner Beck ist nämlich auch Musiker. 2011 erschien mit "Sexy" seine erste Single, kurz darauf folgte das Debütalbum "Superficial Animal". Das zweite kam 2012 unter dem Titel "Americanized" in die Läden.

Die Ausstrahlung der neuen Staffel "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" ist für Anfang 2021 auf TVNOW und bei RTL geplant.