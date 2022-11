Auf Schmusekurs mit der Ex

Geht da wieder was? Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi.

"Alles ist möglich", sagt Michelle Hunziker vor Kurzem, als sie auf ein mögliches Liebes-Comeback mit Tomaso Trussardi angesprochen wird. Nun befeuert auch er wieder Gerüchte, die seit Anfang des Jahres getrennten Eheleute könnten vielleicht doch noch einmal zusammenfinden.

In den Storys auf seiner Instagram-Seite zeigt Tomaso Trussardi aktuell jede Menge Aufnahmen von leckerem Essen, Windhund Odino - und seiner Ex. Insgesamt drei Fotos hat der 39-Jährige gepostet, auf denen auch seine Noch-Ehefrau Michelle Hunziker zu sehen ist. Vor allem eines der Bilder sticht dabei heraus: Es ist ein Repost, auf dem der Modeunternehmer und die Moderatorin eng umschlungen und bestens gelaunt in die Selfie-Kamera von Modefotograf Ed Kavishe strahlen.

Ein weiteres Foto zeigt Hunziker mit Odino im Arm in den Dolomiten - den Hund hatten sich sie und Trussardi im Frühjahr 2020 gemeinsam angeschafft. Auf dem dritten Bild prostet die 45-Jährige dem Fotografen mit einem Glas Weißwein zu, während der kleine graue Hund in eine Decke gehüllt am Ende des Tisches liegt.

Und Hunziker kuschelt mit Aurora

Vor allem das liebevolle Trussardi-Hunziker-Foto ist durchaus etwas Besonderes. Schließlich hatten die beiden im Januar 2022 nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Gleichwohl feierten sie schon im Oktober auch den Geburtstag ihrer neunjährigen Tochter Sole zusammen in Mailand. Als Hunziker daraufhin vom Magazin "Bunte" auf ein potenzielles Liebes-Comeback angesprochen wurde, lautete ihre überraschende Antwort: "Alles ist möglich. In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren."

Weiter sagte sie: "Ich bin jetzt 45 und weiß, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Emotional intelligente Menschen wissen, wie wichtig es ist, in der Liebe aufeinander zuzugehen." Zugleich stellte sie jedoch auch klar, dass sie etwas in ihrer Ehe vermisst habe: "Sonst hätten wir uns nicht getrennt. Eheleben heißt ja nicht, dass die Person, die neben dir ist, dir gehört, und dass es selbstverständlich ist, dass sie da ist. Nein, man muss sich jeden Tag etwas Gutes tun."

Doch womöglich bekommt die Liebe zwischen ihr und Trussardi ja tatsächlich noch einmal eine zweite Chance. Auch auf dem Account der Moderatorin, die am Samstag zusammen mit Thomas Gottschalk durch eine neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" führen wird, befindet sich derzeit übrigens ein Kuschelfoto. Dieses zeigt sie allerdings mit ihrer ältesten Tochter Aurora. Die aus der Beziehung mit Sänger Eros Ramazzotti stammende 25-Jährige erwartet demnächst ihr erstes Kind.