Unterhaltung

Durchgeknallte Model-Mähne: Trägt man das jetzt so?

Es hat ja schon viele verrückte Trends gegeben, aber was Kaia Gerber jüngst auf dem Laufsteg vorführte, dürfte sich im Alltag kaum durchsetzen. Der Auftritt des Models? Eine haarige Angelegenheit.

Diesen Auftritt von Kaia Gerber konnte niemand übersehen: Bei der Haute-Couture-Show des Modehauses Valentino in Paris präsentierte die 16-jährige Tochter von Supermodel Cindy Crawford ein auffälliges Ensemble aus rosa Federn. Doch übertrumpft wurde das Outfit definitiv von ihrer Frisur.

Passend zum überdimensional großen Abendkleid trug Gerber eine riesige Perücke, die ihr Haupthaar um ein Vielfaches voluminöser und ihre feinen Gesichtszüge umso zierlicher erscheinen ließen. Das braune Haar war zu einem hohen Turm auftoupiert worden.

Auf Instagram bedankte sich Gerber bei Hairstylist Guido Palau für den einzigartigen Catwalk-Moment ihrer noch jungen Karriere. "Ich kann nicht beschreiben, wie viel mir dieser Moment bedeutet. Du bist ein Visionär und es ist eine große Ehre, dass ich deine Kunst tragen durfte", schrieb sie an den legendären Friseur gerichtet.

Alltagstauglich?

Ob es der Look vom Laufsteg in den Alltag schaffen wird, darf allerdings bezweifelt werden. Selbst die mutigsten Fashionistas dürften an der toupierten Mähne scheitern. Mit so viel Volumen auf dem Kopf könnte es schon kompliziert werden, mit unbeschadeter Frisur ins Taxi zu steigen.

Kaia Gerber jedenfalls hat in den vergangenen Tagen schon den einen oder anderen kuriosen Auftritt hingelegt. Für das Label Miu Miu trug sie die Haare im sogenannten Wet-Look à la eben aus dem Pool gestiegen, für Moschino ließ sie sich orangefarben anmalen. Gehört eben zum Model-Leben dazu.

Mehr zum Thema 23.11.17 Doppeltes Modelchen Crawford-Schönheiten in der Zeitschleife

Trotz ihres jungen Alters zählt Gerber bereits zu den gefragtesten Models der Welt. Als It-Girl scheint sie ihre Kolleginnen Kendall Jenner und Gigi Hadid abgelöst zu haben. Auch ihr älterer Bruder, der 19-jährige Presley, arbeitet als Model.

Quelle: n-tv.de