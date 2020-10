Darüber, wie glücklich US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania miteinander sind, wird schon lange spekuliert. Es gibt sogar die Theorie, dass die First Lady lieber ein Bodydouble bezahlt, als Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. Ein aktuelles Foto der beiden heizt dieses Gerücht nun wieder an.

Spätestens, seit Melania Trump 2017 in Israel die ausgestreckte Hand ihres Ehemanns Donald Trump vor laufenden Kameras mit einem Klaps zurückzuweisen schien, wird viel über den Zustand der Ehe des US-Präsidentenpaares spekuliert. Sind die beiden wirklich so glücklich miteinander, wie sie sich zu Wahlkampfzeiten in der Öffentlichkeit geben?

Diverse Autoren und Insider in Washington sagen: Nein. CNN-Journalistin Kate Bennett bestätigte in ihrer nicht autorisierten Biografie "Free, Melania" im Jahr 2019 gar ein Gerücht, das schon lange die Runde machte: Dass Melania und Donald Trump im Weißen Haus getrennte Schlafzimmer haben.

Nach Trumps letztem TV-Auftritt mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wurde nun auf Twitter eine alte Verschwörungstheorie wieder zum Leben erweckt, nach der Melania Trump ihren Mann nicht einmal mehr zu seinen Terminen begleitet, sondern stattdessen ein Bodydouble schickt.

Neue Falten, Lippen und Zähne?

Auslöser für die neu entbrannte Diskussion sind Aufnahmen des Paares vom vergangenen Donnerstag in Nashville. Auf ihnen ist die First Lady in einem Helikopter an der Seite ihres Mannes zu sehen, wie sie fröhlich in die Menge lächelt und winkt. Doch im Internet wollen sehr viele Leute nicht glauben, dass es sich dabei wirklich um die 50-Jährige selbst handelt.

Dutzende Twitter-Nutzer haben sich die Mühe gemacht, nicht nur die Fältchen um Melania Trumps Mund herum zu vergrößern, sondern auch die Fülle ihrer Lippen und die Größe ihrer Nase samt Löchern zu vergleichen. Andere spielen dagegen Zahnarzt und meinen, Unterschiede bei den Zähnen zu erkennen. Unter dem Hashtag #FakeMelania kommen die meisten von ihnen zum gleichen Schluss: Hier kann es sich nur um eine Doppelgängerin der First Lady handeln.

"Ja, es geht uns gut"

Der Hashtag tauchte bereits im Jahr 2019 auf, als der US-Präsident und seine Frau das von Tornados heimgesuchte Alabama besuchten, um den Schaden zu untersuchen. Da Melania die ganze Reise über ihre XXL-Sonnenbrille nicht ablegte, vermuteten viele Twitter-User ein Double hinter der steif posierenden 50-Jährigen.

Grund genug hätte die First Lady, sich von ihrem Ehemann abzuwenden. Denn dem werden neben zahlreichen Affären mit Promis wie Pornostar Stormy Daniels auch sexuelle Übergriffe von Dutzenden Frauen vorgeworfen. Und für diverse Aussagen wie sein Outing als "Pussy"-Grapscher dürfte sie sich nicht minder geschämt haben.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Melania Trump von den Gerüchten über ihre Ehe schon längst Wind bekommen hat. Schon oft wurden sie oder ihre Berater dazu befragt. Melanie Trump tut jedoch nicht viel dafür, mit ihnen aufzuräumen - im Gegenteil. Als sie in einem Interview mit dem US-Sender ABC gefragt wurde, ob sie ihren Mann liebe, antwortete sie diplomatisch: "Ja, es geht uns gut."