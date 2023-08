An der Seite von Herb Alpert schreibt Jerry Moss in den 1960er-Jahren Musikgeschichte und gründet das Label A&M Records. Bei ihnen sind Stars wie Cat Stevens, Supertramp und Bryan Adams unter Vertrag. Nun stirbt der Produzent im Alter von 88 Jahren.

Der US-amerikanische Musikproduzent Jerry Moss, der in den 1960er Jahren mit dem Trompeter Herb Alpert das legendäre Label "A&M Records" gründete, ist tot. Er sei friedlich in seinem Haus im kalifornischen Bel Air gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch laut der "Los Angeles Times" und anderen US-Medien mit. Moss wurde 88 Jahre alt. Auf seiner Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame" sollten am Donnerstag Blumen niedergelegt werden, wie die Betreiber der Flaniermeile mitteilten.

Alpert und Moss hatten 1962 mit einem Startkapital von 200 Dollar in einer Garage in Hollywood die Firma "A&M Records" gegründet. Bald darauf nahmen sie Künstler wie Cat Stevens, Carpenters, Joe Cocker, Carole King, Styx, The Police und Supertramp unter Vertrag. Später arbeiteten sie mit Janet Jackson, Bryan Adams, Suzanne Vega und Sheryl Crow. 1989 verkauften die beiden das Label für knapp 500 Millionen Dollar an die Polygram-Gruppe. 2006 wurden Moss und Alpert in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Erst im Januar dieses Jahres fand im The Music Center in Los Angeles eine Tribute-Veranstaltung zu Ehren von Jerry Moss statt. Dort erschien er mit seiner Ehefrau Tina, mit der er 2019 Hochzeit feierte.