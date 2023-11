Und was bitte waren all die anderen?

Wenn Heidi Klum zur Halloween-Sause lädt, blickt alle Welt natürlich vor allem auf ihr Kostüm. Doch auch die Verkleidungen der anderen Party-Gäste können sich sehen lassen - oder eben auch nicht. Was bitte wollte uns zum Beispiel Klums Tochter Leni mit ihrem Outfit nur sagen?

Wieder einmal hat uns Heidi Klum bis zuletzt schmoren und über ihr diesjähriges Halloween-Kostüm rätseln lassen. Groß und bunt werde es werden, verriet sie lediglich. So groß, dass womöglich ganze Straßenzüge für ihren Auftritt abgesperrt werden müssten, gab sie weiter an.

Nun ja, letztlich hat es die 50-Jährige dann aber doch zu ihrer eigenen Halloween-Party geschafft, ohne dass dadurch ein mittelschweres Verkehrschaos in New York City ausgebrochen wäre. Und so ist die Katze - oder vielmehr das Gefieder - nun auch endlich aus dem Sack: Klum lehrte uns in diesem Jahr in Pfauengestalt das Gruseln, während ihr Mann Tom Kaulitz den Eiermann mimte.

Während alle Welt auf die Kostümparade von Klum und Kaulitz starrt, geraten die anderen Gäste auf der Grusel-Party der Bergisch Gladbacherin gerne mal in Vergessenheit. Dabei hatten auch sie sich natürlich ganz besonders herausgeputzt, um nicht negativ als Verkleidungsmuffel aufzufallen. Einigen gelang dies besser, andere haben sich zumindest redlich bemüht.

Was zum Beispiel wollte uns nur Heidi Klums Tochter Leni mit ihrem Outfit an dem Abend sagen? Die 18-Jährige erschien mit pinker Perücke, halterlosen Ringelstrümpfen, Plateauschuhen und Dessous, die sie vermutlich nach ihrem letzten Unterwäsche-Shooting mit der Mama behalten durfte. Inmitten ihres Dekolletés prangte eine Erdbeere. Eine Obst-Packung hielt sie zudem noch in ihrer Hand. Angelehnt war der Auftritt wohl an die Puppen- und Serien-Figur Emily Erdbeer. Zum Gruseln war das aber sicher nicht, eher schon zum Anbeißen.

Leni Klum (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Wer schon bei Leni Klum nicht vor Schreck zusammengezuckt ist, wird dies bei Camila Cabello sicher auch nicht tun. Mit ihrem Minikleid samt gekröntem Haupt hätte die Sängerin zweifelsohne eine gute Faschingsprinzessin abgegeben. Aber an Halloween?

Camila Cabello (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Ziemlich königlich mutete auch die Aufmachung von Model Anok Jai an. Aber Obacht: Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen. Schließlich ist das, in das sie da gerade hineinbeißt, eine täuschend echte Herzattrappe.

Anok Jai (Foto: IMAGO/ABACAPRESS)

Sängerin Becky G hatte sich das Motto des Abends noch ein bisschen mehr zu Herzen genommen. Als lebende Leiche Emily aus dem Tim-Burton-Film "Corpse Bride" war sie schon ein kleines Schreckgespenst.

Becky G (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Auch Valentina Sampaio ließ sich von einer Film-Figur zu ihrer Verkleidung inspirieren. Das erste transsexuelle Model, das beim Unterwäsche-Label "Victoria's Secret" einen Vertrag erhalten hat, machte uns den Joker.

Valentina Sampaio (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Bei den nächsten beiden handelt es sich nicht etwa um das doppelte Lottchen, sondern um die doppelten Taylors. Schließlich heißt die Frau von Ex-"Twilight"-Star Taylor Lautner ebenfalls Taylor. Wirklich aufwendig fiel ihre Maskerade nicht aus. Inspiriert wurde sie von einem Sketch, den Schauspieler Timothée Chalamet und Comedian Pete Davidson in der TV-Show "Saturday Night Live" einst abgeliefert hatten.

Taylor und Taylor Lautner (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Ach, du Schreck! Sieht so womöglich die nächste Kühlerfigur bei Tesla aus? Das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass Elon Musks Mutter Maye dann doch ziemlich monochrom auf Heidi Klums Party aufgeschlagen ist.

Maye Musk (Foto: IMAGO/ABACAPRESS)

Auf ihr Erscheinen bei Klums Halloween-Sause ist jedes Jahr Verlass: Coco Austin samt Ehemann Ice-T. Popo-Coco machte ihrem Spitznamen dabei natürlich wieder einmal alle Ehre. Furchteinflößend war an diesem Auftritt aber allenfalls der grimmige Gesichtsausdruck ihres Göttergatten.

Coco Austin und Ice-T (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Bei Amanda Lepore weiß man nie so recht, wo die Verkleidung eigentlich anfängt oder längst Teil ihres Erscheinungsbilds ist, auch wenn gerade mal kein Halloween sein sollte. Küsschen!

Amanda Lepore (Foto: dpa)

Beim Kostüm von Heidi Klums Schwager Bill Kaulitz konnte man hingegen meinen, soeben von einem Pferd getreten worden zu sein. Der Tokio-Hotel-Sänger würde aber vermutlich sagen, er sei als Einhorn zu der Party erschienen.

Bill Kaulitz (Foto: IMAGO/Cover-Images)

So, damit hat nun Heidi Klum wenigstens mal nicht allen die Schau gestohlen. Aber so ein eitler Pfau, dass sie nicht auch ihren Gästen ein paar Augenblicke im Blitzlichtgewitter gönnen würde, ist sie ja ohnehin bestimmt nicht. In diesem Sinne: Bis zum nächsten Jahr bei Heidis Halloween!