Fans von Vanessa Mai mögen die Sängerin für ihre Musik, für ihre sympathische, offene Art und ihr Aussehen. Die 30-Jährige selbst geht mit sich härter ins Gericht, denn es gibt Dinge an sich, die sie nicht mag. Inzwischen nimmt sie es damit aber lockerer.

Auf Instagram präsentiert sich Schlagersängerin Vanessa Mai stets selbstbewusst - egal, ob sie gerade im knappen Bikini posiert oder ihr Gesicht ungeschminkt in die Kamera hält. Die Musikerin scheint mit sich im Reinen zu sein. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verrät die 30-Jährige, dass sie allerdings auch "Macken" habe, die sie an ihrem Körper stören.

"Wie jede Frau mag auch ich ein paar Dinge an mir nicht. Etwa meine Füße, meine Tattoos, meine linke Gesichtshälfte", so Mai. Mittlerweile schaffe sie es, sich von ihren vermeintlichen Makeln nicht mehr beeinflussen zu lassen, erklärt sie in dem Gespräch mit "Bild" weiter.

Am liebsten nur von rechts

Früher habe das noch anders ausgesehen. Ihre rechte Seite sehe die Sängerin als ihre "Schokoladenseite", sagt sie. Und so zeigt sie sich auch auf dem Foto ihres jüngsten Instagram-Posts wieder einmal von rechts. Darauf sitzt sie im Badeanzug, mit Socken und Sportschuhen an den Füßen und einer umgedrehten Baseball-Cap auf dem Kopf in der Hocke, hat ein Eis in der Hand und schaut lasziv in die Kamera. Sie sei ein schlechtes Vorbild, schreibt sie, ohne konkret darauf einzugehen, was sie damit meint.

Umso ungewohnter und außerhalb ihrer "Komfortzone" sei ein Fotoshooting gewesen, bei dem sie kürzlich "nur von links gefilmt und fotografiert" worden sei. "Das war eine tolle, aber auch krasse Erfahrung. Vor fünf Jahren hätte ich nicht den Mut gehabt, mich darauf einzulassen", reflektiert Mai. Damals sei es ihr wichtiger gewesen, wie sie aussehe. "Jetzt ist es mir egal, jetzt will ich einfach nur tolle Erfahrungen sammeln."

Ihre Eitelkeit habe sie allerdings noch nicht ganz abgelegt, gibt sie zu. "Ich will schon, dass man bei Fotos für Interviews oder so einmal kurz guckt, ob alles passt", sagt sie. "Wenn das eitel ist, bin ich es."