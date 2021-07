Es ist ein schrecklicher Schicksalsschlag, den Verena Wriedt verkraften muss. Ihr Ehemann stirbt mit gerade einmal 47 Jahren und lässt sie und ihren Sohn allein zurück. Nun findet die Moderatorin erstmals öffentlich Worte des Abschieds und der Trauer.

Seit Juni 2021 muss Moderatorin Verena Wriedt den Verlust ihres Ehemannes Thomas Schubert verkraften, der im Alter von nur 47 Jahren verstarb. Jetzt meldete sie sich erstmals auf ihrem Instagram-Account zu Wort und postete dort zu einem Bild von Schubert einen sehr emotionalen Beitrag.

"Auch wenn die Welt für uns ohne dich wenig Sinn macht. Du bist da. Immer. Wir lieben dich", schreibt Wriedt. Sie wolle allen für die Anteilnahme in dieser schweren Zeit danken. Für ihren "Tomschu", so nannte sie ihren Ehemann, verlinkte sie außerdem eine weitere und allerletzte Youtube-Folge ihres gemeinsamen Do-It-Yourself-Projekts "Unbore Life". Dort restaurieren sie gemeinsam einen alten Porsche, den sie liebevoll "Love" getauft und an dem sie laut Wriedt "bis zum Schluss" gearbeitet hatten.

Wriedt und Schubert heirateten im Jahr 2014 zum ersten Mal und erneuerten ihr Gelübde im Januar 2020. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der 2013 zur Welt kam. Am 21. Juni bestätigte ihr Anwalt Christian-Oliver Moser nach ersten Gerüchten in der "Bild"-Zeitung den Tod des Ehemannes von Verena Wriedt. Damals hieß es, dass die Moderatorin sich nicht dazu äußern werde.

Wriedt, die 1975 in Wiesbaden geboren wurde, wurde durch ihre Tätigkeiten für mehrere TV-Sender bekannt. So arbeitete sie als Redakteurin etwa für verschiedene Nachrichtenformate der ProSiebenSat.1-Gruppe. Beim früheren Sender N24 übernahm sie unter anderem die Moderation von "MM - Das Männermagazin". Den ntv-Zuschauern wiederum ist sie durch ihr Engagement bei der Sendung "PS Automagazin" in Erinnerung.