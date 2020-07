Das Leben von Verona Pooth ist ein Leben der Extreme - zumindest wenn es um ihre Beziehungen geht. Ihre Ehe mit Dieter Bohlen hielt kaum ein Jahr. Mit ihrem Franjo dagegen ist sie nun schon über 16 Jahre verheiratet. Und so wie es aussieht, ist sie in ihn noch verliebt wie am ersten Tag.

"Das muss Liebe sein", schreibt Verona Pooth zu einem ihrer jüngsten Instagram-Posts. Auf dem dazugehörigen Bild ist sie mit ihrem Ehemann Franjo Pooth im gleißenden Sonnenlicht zu sehen. Doch nicht nur das: Sie legt sanft ihre Arme über seine Schultern, während sie locker an einen Baum gelehnt ist. Er wiederum umgreift ihren in ein luftiges Sommerkleid gehüllten Körper und drückt ihr einen innigen Kuss auf.

Es sieht aus, als wollten die beiden sagen: Seht her, in unserer Ehe ist auch nach über 16 Jahren noch immer alles in Butter!

Glückwünsche zum Geburtstag

Doch Verona Pooth postete das Foto nicht in Erinnerung an den gemeinsamen Hochzeitstag. Vielmehr gratuliert sie ihrem Herzblatt damit zum Geburtstag. "Happy birthday, mein Schatz. Alles Liebe zu deinem Geburtstag. We love you so much. Roccolito, Diego & Mamiti", schreibt die 52-Jährige schließlich ebenfalls dazu.

Tatsächlich feierte Franjo Pooth am Montag seinen 51. Geburtstag. Mit "Roccolito" und "Diego" sind selbstredend die beiden Söhne der einstigen Moderatorin und Werbeikone mit dem Unternehmer gemeint - San Diego kam 2004, Rocco Ernesto 2011 zur Welt. Als "Mamiti" bezeichnet sich Verona Pooth dagegen wohl selbst.

Schnee von gestern

Mit dem Post macht die ehemalige Frau mit dem "Blubb" ihrem Mann vielleicht das größte Geschenk von allen. Und sicher auch mit der bis heute funktionierenden Ehe. Wir erinnern uns: Bei Dieter Bohlen lief es seinerzeit längst nicht so reibungslos. Nur vier Wochen nach der Hochzeit kam es zur Trennung, ehe rund ein Jahr später auch schon wieder die Scheidung des Poptitans und der damaligen Verona Feldbusch folgte.

Doch das ist Schnee von gestern. Heute dreht sich alles nur noch um Franjo. Und beim Blick auf das Foto sind auch wir uns sicher: Das muss Liebe sein.