Hierzulande kennt man Verona Pooth als Werbe-Ikone. 1995 gewinnt sie in den USA aber die "Miss American Dream"-Wahl, ausgerichtet vom heutigen US-Präsidenten. Nun spielt Pooth auf eine ganz besondere Bindung zwischen den beiden an - der sie auch den Sieg zu verdanken habe.

Verona Pooth gewann 1995 den Titel "Miss American Dream" in den USA. In der neuen Ausgabe der Vox-Styling-Doku "Promi Shopping Queen" sagt die Werbe-Ikone ihren Konkurrentinnen, Sängerin Jasmin Wagner und Moderatorin Eva Brenner, gegenüber, dass sie die von Donald Trump ausgerichtete Wahl damals wohl nur gewonnen hat, weil sie mit ihm ein "Techtelmechtel" hatte.

Konkret sagte Pooth: "Wir waren 100 internationale Schönheitsköniginnen. Und sein Großvater kommt aus Deutschland und er kam immer zu mir, weil ich Miss Germany war und weil er sich für das Land interessierte und so hatten wir dann ein kleines Techtelmechtel. Und anschließend wurde ich 'Miss American Dream'. Warum auch sonst, wenn man überlegt."

Dass ihr Sieg bei der Misswahl unter anderem daran lag, dass sie damals mit Trump in seinem Hotel wohnte, hatte sie bereits im Februar in der Talkshow von Markus Lanz verraten. "Zehn Tage lang hatte ich die Freude, mit Donald Trump im gleichen Hotel zu wohnen. Und nicht nur das, er hat mich zu seiner persönlichen 'Miss American Dream' 1985 gekürt", sagte Pooth damals. Zu Gast in der Faisal Kawusi Show verriet Poth kurz darauf, noch heute die private Handynummer des amtierenden US-Präsidenten zu haben - den sie 'Donald' nennt.