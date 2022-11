Vin Diesel erinnert an Paul Walker

"Neun Jahre ..." Vin Diesel erinnert an Paul Walker

Sie waren nicht nur Kollegen am Set der "Fast & Furious"-Filmreihe, sondern auch privat gute Freunde. Als solcher zollt Vin Diesel seinem Co-Star Paul Walker nun neun Jahre nach dessen Tod Tribut. "Ich liebe und vermisse dich", heißt es zu einem gemeinsamen Foto der beiden.

US-Star Vin Diesel ehrt seinen verstorbenen Freund und Co-Star Paul Walker neun Jahre nach dessen Tod. In der Nacht vor dem neunten Todestag seines Freundes teilte der "Riddick"-Star in einem Instagram-Post ein Erinnerungsfoto der beiden Schauspieler. "Neun Jahre ... ich liebe dich und vermisse dich", schrieb Diesel dazu.

Walker war am 30. November 2013 mit nur 40 Jahren bei einem Autounfall gestorben. Da er zu dieser Zeit mitten in den Dreharbeiten zu Teil sieben der "Fast & Furious"-Filmreihe steckte, wurden Pauls jüngere Brüder Caleb und Cody engagiert, um für den Rest der Produktion als Körperdouble einzuspringen. Anschließend wurde Paul Walkers Gesicht digital eingefügt.

Cody Walker äußerte sich im vergangenen Jahr im Gespräch mit "TMZ" zur Art und Weise, wie Diesel seinen verstorbenen Freund weiterhin ehrt. "Ich denke, Vin und die ganze Familie haben einen guten Job gemacht, indem sie die Figur geschmackvoll in den Sonnenuntergang reiten ließen. Ich glaube, Paul hätte seine helle Freude daran, wie es gelaufen ist. Es ist so verrückt geworden. Es ist ein wilder, wilder Ritt", sagte Cody, der kurz in "Furious 7" auftrat, während er dem Franchise half, Walkers Charakter herauszuschreiben.

Diesel führte Walkers Tochter zum Altar

"Ich kann nicht darüber spekulieren, was er denken würde, ich weiß nur, dass Vin immer einen sehr ernsten Ansatz verfolgt, um Pauls Vermächtnis zu bewahren, und dass er immer einen wirklich guten Job gemacht hat, um seinen Charakter zu ehren", fügte Cody hinzu. "Sie haben zusammengearbeitet und waren jahrelang wie Brüder."

Als enger Freund der Familie hatte Walker seinen Co-Star Diesel auch zum Patenonkel seiner Tochter Meadow ernannt. Nach seinem Tod wurde dieser zu einer Art Ersatzvater für das junge Model und führte sie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2021 zum Altar.