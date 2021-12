Ein "Sex and the City"-Spin-off als Serie startet ohne Kim Cattrall als Samantha Jones. Viel wird darüber spekuliert, warum die kultige Serienfigur nicht mehr dabei ist. Über die Motive von Cattrall selbst geben ihre Online-Aktivitäten Aufschluss.

Der Tweet eines Twitter-Nutzers zur neuen Serie im "Sex and the City"-Universum hat rund eine Woche nach Erscheinen erst sechs Likes. Doch dem Nutzer mit dem Namen "Open Your Eyes" muss aufgefallen sein, dass ein ganz besonderer darunter ist: nämlich der von der Schauspielerin Kim Cattrall, welche in "Sex and the City" die Kultfigur Samantha Jones verkörperte. Von den vier Hauptprotagonistinnen war sie die wohl am wenigsten abgehobene New Yorkerin, nahm kein Blatt vor den Mund. Deswegen lieben sie so viele.

Lange wurde spekuliert, warum Cattrall bei der "Sex and the City"-Spin-Off-Serie "And Just Like That...", die seit Donnerstag auf zwei Streaming-Portalen zu sehen ist, nicht dabei ist. Sogar Chris Noth alias Mr. Big schaltete sich ein und bezeichnete die Situation als "traurig und unangenehm". Catrall selbst hatte sich bisher noch nicht geäußert.

Was unter Insidern gemunkelt, aber von Offiziellen nicht klar ausgesprochen wurde: Cattrall und Carrie Bradshaw-Darstellerin Sarah Jessica Parker sollen einen Streit gehabt haben. Deswegen habe sich Cattrall geweigert, an dem neuen Projekt teilzunehmen. Doch Produzenten und auch Kolleginnen und Kollegen von Cattrall drückten sich bisher recht verschlüsselt aus.

Nun hat die 65-jährige Cattrall, die schon in den 80er-Jahren in kultigen Filmen wie "Big Trouble in Little China" mitspielte, durch ihre Online-Aktivitäten deutliche Hinweise darauf gegeben, was sie selbst denkt - unter anderem durch ihren Like unter dem Tweet von "Open Your Eyes". Denn in dem Beitrag, der sich an Cattrall richtet, heißt es übersetzt: "Ich bin so ein Fan. Wenn der #SATC-Neustart näherrückt, werden Sie immer wieder ins Gespräch gebracht. Ich begrüße, dass Sie Entscheidungen treffen, die für Sie richtig sind. Sie müssen nichts tun, was Sie nicht tun möchten oder das Sie nicht glücklich macht." Cattrall versah noch weitere Tweets mit einem Like, so den eines Journalisten, in dem es heißt: "Manchmal ist es gut, wenn eine Ära zu Ende geht."

Es scheint also, als habe Cattrall eine Entscheidung getroffen, in der es auch um Selbstbestimmung ging und darum, nach langer Zeit etwas zu Ende zu bringen und sich auf andere Dinge zu fokussieren.

Und wie gehen die Macher der neuen Serie damit um? Was passiert mit der Serienfigur von Cattrall, der so beliebten Samantha?

Eine Beschreibung von Sky, wo die Serie zu sehen ist, gibt erstmal keinen Hinweis darauf, wie die Abwesenheit von Samantha in der Serienhandlung erklärt wird, sie erwähnt Samantha nicht einmal: "Carrie, Miranda, und Charlotte sind schon seit über 20 Jahren befreundet. Gegenseitig halfen sie einander, ihr kompliziertes Leben in New York zu meistern und mit den Herausforderungen, Niederlagen und Triumphen in Liebe und Karriere fertig zu werden. Dabei plauderten sie erfrischend offen über Sex, Männer, Schuhe und alles andere, was sie beschäftigte. Inzwischen sind die Freundinnen in ihren 50ern. Vieles hat sich verändert. Doch ihr Leben bleibt immer noch… kompliziert!"

Um Klarheit über das Verbleiben von Samantha in der Serie zu bekommen, mussten die Fans dann in der Tat bis zum Serienstart warten. Bereits in den ersten Minuten der ersten Episode des Spin-Offs wird klar, was mit der Serienfigur Samantha geschehen ist. Um nicht zu viel zu spoilern, sei so viel gesagt: Die Serienauflösung könnte den gemutmaßten Realitäten von Insidern durchaus ähneln.