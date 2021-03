Nachdem die britische Sängerin Sarah Harding vor einigen Monaten ihre Krebserkrankung öffentlich macht, verschlechtert sich ihr Zustand offenbar. Laut der Prognose ihrer Ärzte bleiben der 39-Jährigen wahrscheinlich nur wenige Monate. Die Zeit will sie vor allem mit ihrer Mutter und Freunden verbringen.

Die britische Sängerin Sarah Harding hat womöglich nur noch wenige Monate zu leben. Ihre Krebserkrankung habe sich ausgebreitet, auch ihre Wirbelsäule sei betroffen, berichten britische Medien unter Berufung auf "The Times". Die Zeitung veröffentlichte vorab einen Auszug aus dem Buch der Girls-Aloud-Sängerin, "Hear Me Out", in dem sie unter anderem über den Kampf gegen die Krankheit berichtet.

Darin schreibt sie demnach: "Im Dezember sagte mir mein Arzt, dass das bevorstehende Weihnachtsfest wahrscheinlich mein letztes sein würde. Ich möchte keine genaue Prognose. Ich weiß nicht, warum das jemand wollte."

Schmerzfreiheit sei ihr jetzt wichtig, so die 39-Jährige. "Ich versuche, jede Sekunde meines Lebens zu leben und zu genießen, wie lange es auch dauern mag. Ich trinke währenddessen ein oder zwei Gläser Wein, weil es mir hilft, mich zu entspannen." Die Sängerin fügte hinzu, dass sie jetzt versuchen möchte, sich zu amüsieren, da sie nicht wisse, "wie viele Monate ich noch habe".

Zeit mit ihrer Mutter und den Freunden

Eine Behandlung, bei der sie ihre Haare verlieren könnte, wolle sie nicht. Harding erklärte, dass dies zwar "eitel" klinge, sie jedoch das Gefühl habe, dass es sich nicht lohne, wenn sie nur noch Monate zu leben habe. Ihre Priorität liege jetzt darauf, so viel Zeit wie möglich mit ihrer Mutter und ihren Freunden zu verbringen, bevor sie stirbt.

Sie wolle noch eine große Party veranstalten, um sich von ihren Liebsten zu verabschieden. Zuvor hatte die Sängerin bereits verraten, dass sie nach ihrer Brustkrebsdiagnose fast an einer Sepsis gestorben wäre und zwei Wochen lang im künstlichen Koma lag. Ende August 2020 hatte die 39-Jährige auf Instagram die Brustkrebsdiagnose bekannt gemacht. Sie hatte eine Mastektomie und unterzog sich einer Chemotherapie.