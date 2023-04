Mitte März gibt Wigald Boning die Geburt seines fünften Kindes bekannt und verabschiedet sich vorerst, um am Wickeltisch seinen Dienst zu leisten. Nun legt er dort für RTL eine Pause ein. Am 6. Mai wird er im TV "einen etwas anderen Blick" auf die Krönung von König Charles III. werfen.

Wenn König Charles III. am 6. Mai in der Westminster Abbey ganz offiziell die britische Krone auf den Kopf gesetzt wird, gibt es um dieses geschichtsträchtige Ereignis herum sicherlich jede Menge zu sehen und zu erleben. RTL sorgt dafür, das auch den daheimgebliebenen Zuschauern in Deutschland nicht entgeht. Der Kölner Sender überträgt die Zeremonie und den Rest des Events ab 9 Uhr sieben Stunden lang live.

Kein Geringerer als Comedian, Autor und Moderator Wigald Boning wird sich aus diesem Anlass ein RTL-Mikrofon schnappen und die deutschen Royal-Fans von London aus durch den Tag begleiten. Der findet insgesamt unter dem Titel "Exclusiv Spezial: Endlich König - Charles besteigt den Thron!" statt und verspricht eine Menge guter Unterhaltung.

Pub statt Wickeltisch

"Ob Protestler oder Royalist, ich bin gespannt, auf welche Persönlichkeiten ich alles treffe und liefere den etwas anderen Blick auf die pompösen Feierlichkeiten", zitiert RTL den 56-jährigen Boning. Im Einsatz als Reporter mischt er sich demnach unter das britische Volk, besucht die Royal-Fans in Pubs, Bars und am Straßenrand und spricht mit ihnen über das besondere Ereignis.

Erst im März hatte Boning die Geburt seines fünften Kindes verkündet: "Bin gestern zum fünften Mal Papa geworden. Mutter und Kind wohlauf", schrieb er bei Twitter. Und man fände ihn "bis auf Weiteres hinterm Wickeltisch". Hier legt er nun offenbar eine kurze Pause ein und überlässt seiner Ehefrau Teresa Boning die Säuberung des Nachwuchses.

Bekannt wurde Wigald Boning übrigens dank RTL. Dort war er in den 90er-Jahren Teil der Comedy-Sendung "RTL Samstag Nacht". Durch die Show "Genial daneben" mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder erlangte er Kult-Status. Bis heute ist Boning im TV ebenso wie in den sozialen Medien aktiv. Unter anderem nahm er im Frosch-Kostüm an der Show "The Masked Singer" teil.