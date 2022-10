Von seiner abgelegenen Hütte im Zillertal aus liebt es Komiker Wigald Boning zu wandern. Da dort kaum jemand anzutreffen ist, trägt er dabei mit Vorliebe nichts weiter am Leib als einen Klappzylinder, erzählt er. In Deutschland gibt es seinen Worten zufolge noch viel Potenzial für diesen neuen Trend.

Wigald Boning treibt viel Sport, ob Schwimmen, Laufen - oder Nacktwandern. "Ich bin zusammen mit anderen Pächter einer Hütte im Zillertal. Wir haben das große Glück, dass diese Hütte sehr abgelegen ist, sodass man das Nacktwandern schon ganz in Ruhe für sich selbst studieren kann", erzählt der 55-Jährige im Gespräch mit TV-Moderatorin Judith Rakers in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". Seine "persönliche Theorie" sei, dass "durch die Erderwärmung, den Klimawandel und eine langfristige Änderung der Moralvorstellungen das Nacktwandern mehrheitsfähig wird".

Bisher gibt es in Deutschland nur zwei Nacktwanderwege - im Harz und der Lüneburger Heide. "Aber für ein Volk von 80 Millionen sind zwei Nacktwanderwege sehr sparsam. Da ist noch Optimierungspotenzial", sagt Boning. Der Komiker fügt hinzu, dass er meist zumindest ein Accessoire dabei hat: einen Klappzylinder. Darin könne man Dinge verstauen wie Schlüssel oder Sonnencreme. "Außerdem kann man ihn zusammenklappen und hat eine gute Sitzunterlage. In Gegenden mit vielen Waldameisen kann das sinnvoll sein", scherzt er.

Für Boning sei Sport "eine Art Achtsamkeitspraxis. Wenn ich unterwegs bin, ist der innere Affe im günstigen Fall nicht hörbar", sagt er. Dabei stört ihn das Wort "Sport", denn da "denkt man sofort an Wettbewerb", erklärt Boning. "Das ist es für mich aber gar nicht." Der 55-Jährige bewege sich einfach "gerne an der frischen Luft". Mit dem Wandern hat er sich auch in seinem neuen Buch beschäftigt, das am 4. Oktober erscheint: In "Der Fußgänger" setzt er sich mit der Philosophie des Wanderns auseinander. Im Herbst wird Wigald Boning auch wieder bei "RTL Samstag Nacht" zu sehen sein.