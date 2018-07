Unterhaltung

"Viel zu erzählen": Will Smith schreibt schon seine Memoiren

Es ist so weit: Will Smith geht nun auch noch unter die Autoren. "Ich habe Jahre um Jahre voller Dinge, die ich erzählen möchte", erklärt der Hollywood-Star. Diese Erlebnisse will er nun zu Papier bringen - aber nicht allein.

Schauspieler, Filmproduzent, Medienunternehmer, Sänger und Rapper: Will Smith ist ja schon auf so einigen Gebieten tätig, zu den Top-Verdienern gehört er auch. Aber nun will der Hollywood-Star offenbar auch den Schritt zum Buch-Autoren wagen. Auf Instagram gab er bekannt, dass er an seinem ersten Schreibprojekt arbeitet. "Ich habe Jahre um Jahre voller Dinge, die ich erzählen möchte, und ich werde endlich ein Buch für euch schreiben", kündigte der 49-Jährige in einem Video-Clip auf Instagram an.

Alleine stellt er sich dieser Herausforderung aber nicht. Der US-amerikanische Bestsellerautor Mark Manson wird Smith bei seinem Vorhaben unterstützen.

"Sechs Monate mit lähmender Angst verbracht"

Als der Schauspieler ihn im Video fragt, ob er denn dazu bereit wäre, gemeinsam "übernatürliche Kunst" zu schaffen, antwortet Manson: "Ich habe die letzten sechs Monate mit lähmender Angst verbracht, aber heute fühle ich mich großartig."

Insgesamt fünf Gespräche mit verschiedenen Verlegern würden in absehbarer Zeit auf Smith zukommen. Wann und wie er sein Projekt umsetzen wird, verriet der Schauspieler allerdings noch nicht.

Großer Auftritt bei WM-Abschluss-Show in Moskau

Zuletzt stand Will Smith weltweit im Fokus, als er mit einer bunten Bühnenshow das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland eingeläutet hatte. Im weißen Galaanzug hatte er im Luschniki-Stadion in Moskau die offizielle FIFA-WM-Hymne "Live It Up" gesungen.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Smith die Münchner Medienfirma Telepool gekauft hat, zusammen mit dem deutsch-schweizerischen Regisseur Marc Forster. Das Unternehmen ist in der Branche bisher unter anderem als Vertriebsfirma bekannt, die international mit Kino- und Fernsehstoffen handelt. Es soll nun auch zum Partner bei der Entwicklung, Finanzierung und Vermarktung von Projekten von Smith und Forster werden.

Quelle: n-tv.de