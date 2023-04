In der RTL-Kuppelshow "Make Love, Fake Love" lernen sie sich kennen und lieben: Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc und Staffelsieger Jannik Kontalis. Doch das Glück der beiden ist nur von kurzer Dauer. Ihr Auserwählter soll sie von Anfang an betrogen haben.

In ihrer eigenen RTL-Datingsendung "Make Love, Fake Love" wollte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc einen Mann fürs Leben kennenlernen. Und tatsächlich schien es, als habe die Ex-Partnerin von Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht endlich wieder die Liebe gefunden. Bei Instagram zeigte sie sich nach der Ausstrahlung der Finalfolge sehr verliebt mit Sieger Jannik Kontalis. Doch das Glück der beiden hielt offenbar nicht lange. Jetzt ist schon wieder alles aus und vorbei.

Die Erklärung liefert Koc auf Instagram. Dort postet sie gleich mehrere Nachrichten, die sie von fremden Frauen bekommen hatte. Es ging um ihren Freund Jannik Kontalis: "An Karneval hat er nach der Nummer meiner Freundin gefragt", schreibt eine Userin. Eine andere Followerin verrät, dass Kontalis sie und ihre Freundin wohl gefragt habe, ob die Mädels mit ins Hotelzimmer wollen. Eine weitere beschreibt, wie er und sein Kumpel im Urlaub auf Ibiza "recht flirty unterwegs" waren. Koc erinnert sich: "Nach dem Finale war er zwei, drei Tage auf Ibiza. Also war er von Anfang an schon so und alles nur fake."

Für Koc sind diese Anschuldigungen ein Schock. In einer weiteren Instagram-Story sagt sie zwar, dass sie natürlich nicht wisse, ob die Nachrichten alle wahr seien. Aber "das sind echte Accounts, keine Fake-Accounts", sagt Koc. Und: "Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll." Als sie Kontalis mit den Nachrichten konfrontieren wollte, habe der sie jedoch ignoriert. "Das ist so ein Schlag in mein Gesicht, weil ich diesen Menschen in mein Leben gelassen habe", zeigt sich die Mutter einer Tochter sichtlich verletzt.

Inzwischen hat sich auch der Beschuldigte in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet. Kontalis stellt sich ebenfalls als Opfer dar. "Es werden hier Gerüchte veröffentlicht, ohne vorher mit mir drüber zu reden. Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne zu zögern schaden!", wirft er seiner Ex vor. Für ihn steht fest: "Es gibt immer zwei Seiten der Medaille."