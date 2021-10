Knistert es zwischen Sophia Thomalla und Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev? Angesprochen auf Berichte über eine Beziehung reagiert der Sportler uneindeutig - lässt aber Raum für Interpretation. Laut einem Medienbericht sollen beide bereits seit Wochen ein Paar sein.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat zurückhaltend auf Berichte über eine Beziehung zu Schauspielerin Sophia Thomalla reagiert. "Sie ist ganz nett", sagte der 24 Jahre alte Sportler am Mittwoch in Indian Wells auf die Frage, was er zu einem entsprechenden Medienbericht sagen könne und grinste breit. Nach einem zweiten "Sie ist ganz nett" schwieg der in Monte Carlo lebende Hamburger. Die "Bild" hatte zuvor berichtet, dass der US-Open-Halbfinalist und die seit Mittwoch 32 Jahre alte Moderatorin seit einigen Wochen ein Paar seien. Auch nach Informationen von RTL ist an dem Liebesgerücht etwas dran.

Laut "Bild"-Zeitung soll Sophia Thomalla den Humor des Tennis-Profis lieben. Beide lachen angeblich viel miteinander. Außerdem schreibt das Blatt, dass die Moderatorin vergangenen Donnerstag kurz vor dem Start des US-Masters in Indian Wells bei Zverev in Florida zu Besuch gewesen sein soll.

Für Thomalla wäre es eine weitere Liaison mit einem Sport-Profi nach dem unschönen Ende ihrer Beziehung mit Fußball-Torwart Loris Karius. Denn vor der Trennung waren Bilder aufgetaucht, die Thomallas damaligen Gefährten mit einer anderen Frau zeigten. Die Schauspielerin hatte daraufhin die Reißleine gezogen. Ihr Kommentar "Wir sind getrennte Leute" machte Schlagzeilen.

Auch eine ehemalige Beziehung von Zverev sorgt - nach wie vor - für Aufsehen. Seine frühere Freundin Olga Scharipowa, genannt Olya, hatte im August dem Tennis-Profi unter anderem vorgeworfen, dass er sie im Oktober 2019 geschlagen habe. Mehrfach hat Zverev dies vehement bestritten. Die Profi-Organisation ATP verkündete später, die Vorwürfe untersuchen zu wollen. Zverev begrüßte dies. "Es ist für mich sehr schwer, meinen Namen reinzuwaschen. Ich habe selbst seit langem darum gebeten, dass das passiert. Ich weiß, dass die Medien das so drehen, dass es eine schlechte Entwicklung ist für mich - aber ich bin tatsächlich recht glücklich darüber, weil das hoffentlich dazu führt, dass das Thema dann erledigt ist", sagte er.