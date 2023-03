Langsam nimmt der balzbereite Mädels-Kader im Rennen um das Herz des Bachelors Fahrt auf. Aber sind auch alle Anwesenden mit demselben Ziel am Start? Während sich eine Potsdamerin an die Pole Position knutscht, streut eine Fränkin Fake-Gerüchte.

Zu Beginn der vierten Woche sind die verbliebenen Girls "aufgeregt", "gespannt" und "voller Hoffnung". Kaum aus den Betten geschält drehen alle Anwesenden in der Ladysvilla noch mehr am Rad, denn draußen vor der Tür präsentiert sich eine rote Rose und ein ominöser goldener Umschlag. Der Bachelor möchte eine "Vorab-Rose" verteilen und von den Damen wissen, welche Rivalin diese denn am meisten verdient hat.

Spielt etwa eine der Damen ein falsches Spiel. (Foto: RTL)

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Chiara reißt die hibbelige Leyla die Arme in die Luft, springt auf den Tisch und jubelt wie einst Mario Götze nach seinem Tor im WM-Finale. "Ich freu' mich wie ein Keks!", grinst das schwarzhaarige Burdecki-Double. Der Bachelor freut sich auch. Nach einem kurzen Picknick mit der Rosensiegerin weicht die Freude aber der Ernüchterung. Leylas Nervosität grätscht erbarmungslos dazwischen. Stille macht sich breit. Der Bachelor ist ein bisschen enttäuscht: "Das ist mir noch zu wenig", resümiert David.

Chiara zieht das Hauptlos

Beim nächsten Gruppendate sollen es andere Ladys besser machen. Giovanna, Jana, Tamara, Xenia, Chiara und Jetty schlüpfen in heiße Beach-Outfits und umgarnen den Bachelor in paradiesischem Postkarten-Ambiente. So richtig belohnt werden aber nur drei der anwesenden Damen. So versuchen sich Jette und der Bachelor beim Drachensteigen, während sich Giovanna über eine actionreiche Buggy-Strand-Tour freuen darf. Chiara - da sind sich alle Mädels einig - zieht das Hauptlos. Die 26-jährige Journalistin verschwindet zusammen mit dem Bachelor in einen angrenzen Körpermassage-Bereich - sehr zum Leidwesen der Konkurrenz. Die schmollt, was das Zeug hält - ein Umstand, der später in der Villa noch weitere, größere Kreise ziehen soll.

Chiara lässt sich von David massieren. (Foto: RTL)

Zunächst dürfen aber noch andere Damen die Gesellschaft des Bachelors genießen, als da wären: Angelina, Colleen, Rebecca, Yolanda und Lisa. Mit bunten Rollerblades an den Füßen geht es für die quiekenden und kreischenden Ladys den angemieteten Skatepark-Halfpipe-Kurs rauf und runter. Zwischendurch kommt es immer wieder zu kürzeren Verschnaufpausen, in denen sich der Bachelor eine Dame seiner Wahl zum kurzen Gespräch greift.

Lisa ergattert den ersten Kuss der Staffel

Während Rebecca im Speed-Date-Modus weitere Pluspunkte sammeln kann ("Wir unterhalten uns viel mit unseren Blicken"), sieht Blondine Colleen so langsam aber sicher ihre Felle davonschwimmen: "Irgendwie fehlt mir das Funkeln in den Augen", seufzt die Influencerin aus Köln. Auch Lisa bekommt wieder exklusive Sendezeit. Die weiß die Potsdamerin auch zu nutzen. Beim anschließenden "Du darfst heute noch ein bisschen länger bleiben"-Date kuschelt sich Lisa in die Arme des Bachelors. Sekunden später treffen sich die Lippen der beiden Turteltauben. Da ist er: der erste Kuss der Staffel!

Erwartungsgemäß sorgt die Kunde vom ersten Speichelaustausch für viel Aufregung in der Villa. Nur allzu gerne hätten Rebecca, Yolanda, Leyla und Co. mit Lisa getauscht. Während die inszenierte 90s-Party mit tanzbaren Beats aus der Retorte dafür sorgt, dass sich in der Villa Gute-Laune-Vibes ausbreiten können, kocht unter der quietschvergnügten Oberfläche die Quelle der Eifersucht: "Wenn eine wie Lisa sein Typ ist, dann weiß ich gar nicht, was ich hier eigentlich soll?", fragt Leyla in die Runde. Neben Missgunst und Neid bringt die sonst eher zurückhaltende Alyssa einen dritten "Dämon" mit ins Spiel. Dieser trägt ein Schild mit der Aufschrift "Mich interessiert der Bachelor nicht die Bohne!" spazieren.

"Meine Alarmglocken sind jetzt an!"

Die 36-jährige Marketing-Expertin tuschelt, was das Zeug hält: "Mir hat hier eine erzählt, dass sie nur hier ist, weil sie selbst irgendwann mal die "Bachelorette" sein will. Die interessiert sich gar nicht für David", poltert es aus Alyssa heraus. Auch wenn der Bachelor beim aufwühlenden Fake-Vorwurf-Geschnatter nicht live dabei ist: David spürt die negativen Schwingungen und gesteht sich erstmals ein Gefühl der Unsicherheit ein.

Nach der Verabschiedung von Jana, die diesmal rosentechnisch leer ausgeht ("Irgendwie kam nichts rüber"), tritt der Bachelor noch einmal mit ernster und besorgter Miene vor die Kamera: "Ich habe Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen. Meine Alarmglocken sind jetzt an!" Spätestens jetzt reiben sich daheim auch Freunde des gepflegten Intrigenspiels genüsslich die Hände.