Und wieder lädt Heidi Klum zum großen Modeltraum-Marathon: Zum Start der 14. "GNTM"-Staffel zwängen sich 50 Möchtegern-Models in hochhackige Pumps und extravagante Michalsky-Kleidchen.

50 hibbelige "Meeedchen", mindestens genauso viele Donuts und eine Gastgeberin, die bereits vor ihrem ersten Auftritt auf Händen getragen wird: "Heidi, Heidi, Heidi!", schallt es aus dutzenden zarten Kehlen. Irgendwo im Berliner Untergrund hat man - dem Anlass entsprechend - kräftig aufgetischt. Der Start der 14. "GNTM"-Staffel soll schließlich allen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Und das tut er auch – zur Freude der einen, und zum Leid der anderen. Denn wie wir alle wissen: "Es kann nur eine Germanys next Topmodel werden! Weißt was ich meine?"

Eine Lena Gercke kennt man doch, oder?

Jawohl Heidi, wir wissen Bescheid. Doch wer wird es in diesem Jahr sein? Wer tritt als nächste in die Fußstapfen von so legendären Format-Geburten wie Jennifer Hof, Jana Beller, Lovelyn Enebechi und Vanessa Fuchs? Die Namen sagen ihnen nichts? Aber eine Lena Gercke kennt man doch, oder? Die stand hier nämlich auch schon mal auf dem Podest. Und heute ist die gute Lena nicht nur die Ex von Sami Khedira, sondern auch Crewmitglied der Casting-Über-Show "The Voice Of Germany". Sie sehen also: Wer die Heidi überzeugt, der kann es bis ganz nach oben schaffen.

Von einer Gerckschen Vorzeige-Karriere träumen natürlich auch all die Kandidatinnen der diesjährigen "GNTM"-Staffel. Kaum erscheint Deutschlands dauergrinsende Modelmama auf der Bildfläche, scharen sich die selbstbewussten Möchtegern-Model-Exemplare bereits um die Herrin der Fotos wie Fliegen um… Na, sie wissen schon.

Wie sie alle heißen spielt noch keine große Rolle

Abermals sind sie aus allen Ecken der Republik angereist. Wie sie alle heißen spielt noch keine große Rolle. Wichtig sind ganz andere Dinge. Der russische Akzent, der mitgebrachte Instagram-Boyfriend, der vergessene BH und natürlich die Ego-DNA einer Naomi Campbell: Heidi Klum will das ganze Programm. Je markanter desto besser.

Schwedische, indische und brasilianische Wurzeln sind natürlich super. Wer lange Haare und noch längere Beine hat, landet ebenfalls auf Heidis Beobachtungsliste. Ebenfalls sehr gute Karten für eine lange Schminke-Reise haben ausgefallene "Persönlichkeiten" mit Ecken und Kanten. Da stechen in diesem Jahr besonders hervor: "Powder"-Model Melissa, Transgender-Hingucker Tatjana und Rampenlicht-Blondie Theresia.

Katzen und Schlümpfe

Letztgenannte bringt wirklich alles mit für eine langjährige Karriere im D-Promi-Olymp. Die Hamburgerin kuschelt am liebsten mit ihrem 27 Jahre älteren "Freund". Außerdem liebt sie Katzen und sammelt leidenschaftlich Schlümpfe. Na, wenn das nicht schon verdächtig nach Finale riecht… Egal, bis zum großen Showdown ist es ja noch ne Weile hin.

Die Entscheidungen, wer es bis wohin schafft, trifft Heidi Klum in diesem Jahr nicht alleine. In jeder Woche gesellt sich eine Gast-Jurorin oder ein Gast-Juror dazu. Gemeinsam mit Heidi wird dann entscheiden, wer das Zeug für höhere Aufgaben hat und wer vorzeitig die Koffer packen muss. Zum Start darf Lena Gercke die Ene-mene-muh-Patin mimen.

Nach der ersten Fashionshow-Challenge unter Regie von Heidi-Buddy Michael Michalsky wird noch einmal kräftig aussortiert. Stöckelnde "Trampel" und wackelige "Bauern" müssen das Feld räumen. Tränen fließen. Träume platzen. Ja, so läuft’s nun mal. Das "GNTM"-Leben ist kein Ponyhof.

Nächste Woche fliegt der übriggebliebene Tross von Berlin in die schneebedeckten Berge. Da wartet dann das erste echte Foto-Shooting unter Cold-as-ice-Bedingungen auf die Mädels. Sitzt dann vielleicht ein bärtiger Tokio Hotelier auf dem Gast-Juror-Stuhl? Heidi, wie sieht’s aus? Weißt, wen ich meine?