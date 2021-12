Bundesgesundheitsminister Lauterbach bereitet die mangelhafte Daten-Lage zur Pandemie Sorge. Während der Feiertage seien viele Neuinfektionen nicht erfasst worden, warnt er. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz liege wesentlich höher als die offiziellen Zahlen suggerieren.

Um die Pandemie effektiv zu bekämpfen, muss die Bundesregierung auf verlässliche Daten zur Corona-Lage zugreifen können. Während der Feiertage gab es jedoch bundesweit Meldeverzögerungen und weniger Tests. Aus diesem Grund sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz kontinuierlich auf zuletzt 205,5 am Mittwochmorgen (Vormonat: 442,9). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht in einer Pressekonferenz am Nachmittag von einer massiven "Untererfassung" der Corona-Daten. Die tatsächliche Inzidenz sei "zwei bis drei Mal" so hoch wie die erfasste Inzidenz.

Zum einen liege das an dem Umstand, dass in Praxen und am Arbeitsplatz weniger getestet werde, zum anderen an der spärlichen personellen Besetzung der Gesundheitsämter, die Daten verspätet weiterleiteten. Lauterbach arbeitet gemeinsam mit den Ämtern daran, die Datenlage zu verbessern und Informationen zusammenzutragen. Mit verlässlichen Daten rechnet er jedoch erst im Januar.

Personal in Ämtern ist erschöpft

Er sei mit den Leitern der zuständigen Stellen im Gespräch, so Lauterbach. Diese berichteten ihm, dass das Personal in den Ämtern von der Dauerbelastung während der Pandemie erschöpft sei, was zu weiteren Verzögerungen bei der Datenerfassung führe.

"Omikron macht uns Sorgen", sagt Lauterbach. Er appelliert an die Bevölkerung, Silvester im kleinen Kreis zu feiern und sich boostern zu lassen. Nur eine Auffrischungsimpfung biete genügend Schutz vor der Variante, die klassische Impfung genüge hier nicht. Ein Booster schütze bereits eine Woche nach der Injektion vor Omikron.

Er betont, dass die Bevölkerung aufgrund der gemeldeten Zahlen die "Gefahr unterschätzt, in der wir uns befinden". Am 7. Januar wird die Ministerpräsidentenkonferenz zur aktuellen Lage beraten. Lauterbach ist sich sicher, dass bis zu diesem Termin "eine solide und für diese Zwecke vollkommen ausreichende Datenlage" vorhanden sein werde.