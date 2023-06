Astronaut Maurer erklärt Verhalten in Notsituationen

Der Sauerstoff an Bord des Tauchboots "Titan" ist begrenzt. Von den Trinkvorräten ganz zu schweigen. Es ist unklar, in welchem Zustand die fünfköpfige Besatzung ist. Der deutsche Astronaut Maurer hat selbst schon manche "kniffelige" Situation erlebt. Er weiß, worauf es dann ankommt.

Die Besatzung des vermissten Tauchboots "Titan" muss nach Ansicht des Astronauten Matthias Maurer auch in der extremen Notsituation einen kühlen Kopf bewahren. Gerade, wenn der Sauerstoff begrenzt sei: "Es ist ganz wichtig, dass man die Ruhe behält. Dass man nicht viel atmet, dass man nicht körperlich aktiv ist", sagte Maurer. Wenn man ruhe, könne man die Sauerstoffvorräte strecken.

Maurer wurde im Zuge der Astronautenausbildung mit Trainings für Notfälle vorbereitet. Zentral sei auch, dass das Team geschlossen sei und den Kapitän, der das Sagen habe, anerkenne. "Auch wenn es ganz fatal aussieht. Das ist das Wichtigste, das erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit des Teams", sagte der Saarländer. "Wenn fünf Leute panisch versuchen, einen Lösungsweg zu finden und alle durcheinanderreden, dann ist das das Schlechteste, was passieren kann." Dabei würden auch die Sauerstoffvorräte schneller zu Ende gehen.

Der Profi an Bord werde im Fall einer Gefahr wie einem Leck versuchen, diese zunächst einzudämmen. Danach sei es Ziel, Kommunikation aufzunehmen, um Hilfe zu bekommen. "Unter Wasser ist Schall ein hervorragendes Medium, um auf sich aufmerksam zu machen." Daher seien Klopfgeräusche in regelmäßigen Abständen das Notsignal. Suchtrupps hatten gemeldet, solche Geräusche wahrgenommen zu haben.

"Wir schicken niemanden ohne Notfalltraining hoch"

Die "Titan" war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack des berühmten Luxusdampfers "Titanic" im Atlantik. Der Sauerstoff an Bord reicht nach Schätzungen der US-Küstenwache nur noch für höchstens 20 Stunden (Stand Mittwoch, 17.30 Uhr MESZ). Es sei schwierig, die genaue verbleibende Zeit zu berechnen, sagte der Chef der Küstenwache im Nordosten der USA, John Mauger, der BBC. Er verwies darauf, dass die "Titan" nach Angaben des Betreibers Oceangate Expeditions ausreichend Sauerstoff an Bord habe, um fünf Personen über 96 Stunden zu versorgen.

Der Kontakt zu dem Gefährt war am Sonntagmorgen (Ortszeit US-Ostküste) abgebrochen. "Einer der Faktoren, die es schwierig machen, vorherzusagen, wie viel Sauerstoff noch übrig ist, ist, dass wir nicht wissen, wie hoch der Sauerstoffverbrauch pro Insasse des U-Boots ist", sagte Mauger. Inwiefern die Insassen mit Essens- und Trinkvorräten ausgestattet sind, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Menschen machten in solchen Notsituationen verschiedene Stadien durch, sagte Astronaut Maurer. Am Anfang sei man überrascht, dann komme auch die große Angst. "Insbesondere, wenn es Touristen sind, die nicht vorbereitet wurden, die nicht trainiert wurden." Dann sei es "sehr, sehr schwer, die Teamdynamik im Griff zu behalten", sagte Maurer. "Es langt schon, wenn einer dabei ist, der hysterisch wird." Bei einem Flug auf die Internationale Raumstation ISS sei es daher so: "Wir schicken niemanden ohne Notfalltraining hoch, auch nicht Touristen."

Maurer ist als bisher letzter Deutscher ins All gereist. Er war von November 2021 bis Mai 2022 für 177 Tage auf der ISS. Der 53-Jährige sagte, er habe noch keine Todesangst gehabt. "Aber ich war schon in verschiedenen Situationen, die auch kniffelig waren."