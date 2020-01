Zwei Menschen in Klinik Coronavirus in Frankreich nachgewiesen

Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus: In Frankreich wird der Erreger bei zwei Patienten diagnostiziert. Damit hat das Virus nun auch Europa erreicht.

Erstmals sind Fälle des Coronavirus aus China auch in Europa diagnostiziert worden. In Frankreich seien zwei Verdachtsfälle "bestätigt" worden, sagte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn bei einer Pressekonferenz in Paris. Einer der beiden Patienten wird demnach in einem Krankenhaus in Bordeaux behandelt, der andere in Paris.

Am Dienstag war das Coronavirus in den USA erstmals nachgewiesen worden. Erkrankt war ein Mann, von einer Reise nach Wuhan in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt war. In China liegt die Zahl nachgewiesener Infektionen im Land den Behörden zufolge derzeit bei rund 900 - internationale Wissenschaftler gehen dagegen von mehreren Tausend Infizierten in der Volksrepublik aus. Mehr als 25 der Patienten sind gestorben, zumeist ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Nachweise wurden auch aus anderen Ländern wie Thailand, Singapur und Taiwan gemeldet.

Die Bemühungen der chinesischen Behörden zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus laufen derweil auf Hochtouren: Bereits in mehr als einem Dutzend Städten wurde der öffentliche Verkehr ausgesetzt, sodass ihre mehr als 41 Millionen Einwohner de facto unter Quarantäne stehen. Ursprünglich wurde das neue Coronavirus wahrscheinlich von Tieren übertragen, es wird aber auch von Mensch zu Mensch weitergegeben. Trotz des sprunghaften Anstiegs der Fallzahlen in China hat sich die Weltgesundheitsorganisation bislang gegen die Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotstands entschieden.