13. Vollstreckung in diesem Jahr Doppelmörder und Vergewaltiger in den USA hingerichtet

1984 vergewaltigt und ermordet Duane Owen eine 14-Jährige und eine weitere Frau. Nun hat der 62-Jährige im Staatsgefängnis von Florida die Giftspritze erhalten. Seine Anwälte hatten noch versucht, die Hinrichtung zu verhindern.

Im US-Bundesstaat Florida ist ein Mann hingerichtet worden, der wegen im Jahr 1984 begangenen Morden an zwei Frauen und deren Vergewaltigung verurteilt worden war. Der 62-jährige Duane Owen wurde kürzlich im Staatsgefängnis von Florida durch die Todesspritze hingerichtet, "ohne dass es zu einem Zwischenfall kam", teilte die Sprecherin der Strafvollzugsbehörde Floridas, Kayla McLaughlin, mit.

Es war die 13. Vollstreckung eines Todesurteils in den USA in diesem Jahr. Owens Anwälte waren in ihren Versuchen, die Hinrichtung zu verhindern, bis vor das Oberste Gericht der USA gezogen. Dieses wies ihren Antrag, den Todeskandidaten für psychisch krank zu erklären, jedoch zurück.

Owen hatte in Delray Beach in Florida eine 14-Jährige erstochen und vergewaltigt. Bei der zweiten Tat drang er in Boca Raton in Haus ein, erschlug eine 38-Jährige mit einem Hammer und verging sich an ihr, während die Kinder seines Opfers in ihren Zimmern schliefen.