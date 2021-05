Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und das Saarland haben weitere Lockerungen ihrer Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht. Für die dort heimischen Bürger bedeutet dies, dass sie womöglich schon bald wieder ohne Maske einkaufen oder drinnen speisen könnten. Viele Schüler könnten schon nach Pfingsten wieder in den Regelunterricht mit Präsenz zurückkehren. Hier die Pläne im kurzen Überblick.

Niedersachsen will nach Pfingsten in Regionen mit niedrigen Fallzahlen die Maskenpflicht für den Einzelhandel aufheben. Dies geht aus dem Entwurf für kurzfristige Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen im Land hervor.

Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Region fünf Werktage in Folge unter 35 liegt. Weitere Hygieneauflagen für den Handel bleiben allerdings bestehen.

Im landesweiten Durchschnitt betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 46,6 - in 11 der 45 Landkreise und Großstädten lag die Inzidenz bereits unter 35.

Schulen für alle auf

In Mecklenburg-Vorpommern sollen zeitgleich ab Mittwoch viele Schulen zum Normalbetrieb mit täglichem Präsenzunterricht zurückkehren. Möglich sei dies in den Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50, erklärte Vize-Ministerpräsident Harry Glawe nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Dies ist derzeit nur in drei Landkreisen nicht der Fall. Auch die Berufsschulen sollen bei entsprechender Inzidenz wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Zweimal pro Woche sind in den Schulen Corona-Tests vorgesehen.

Seit vergangenem Montag haben im Norden bereits die Schüler von Klasse eins bis sechs in fünf der acht Regionen des Landes wieder täglichen Präsenzunterricht. Die Schulen und Kitas waren am 19. April geschlossen beziehungsweise auf Notbetrieb umgestellt worden, um die dritte Corona-Welle zu brechen.

Innengastronomie und Reisen erlaubt

Auch im Saarland können sich viele Menschen auf weitere Schritte in Richtung Normalität freuen. Angesichts sinkender Fallzahlen dürfen Restaurants und Cafés ihre Gäste ab dem 31. Mai auch wieder im Innenbereich empfangen. Ministerpräsident Tobias Hans kündigte zudem an, dass Übernachtungen in Hotels und Pensionen sowie auf Campingplätzen mit Hygienekonzept und unter Auflagen wieder möglich sind. Auch Bus- und Schiffsreisen sollen erlaubt werden. Ungeimpfte müssten für die Nutzung der Angebote einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen.

Bereits ab Pfingstmontag sollen laut Hans Strandbäder und Freibäder wieder öffnen. Auch Kletterparks und andere Freizeitaktivitäten im Außenbereich sind dann wieder erlaubt - immer in einer Gruppengröße von bis zu zehn Personen. Gesang und Musik sei draußen ebenfalls möglich. Auch hier bestehe Testpflicht, wenn man nicht vollständig geimpft sei.

Voraussetzung für alle Ankündigungen ist, dass Inzidenz im Saarland stabil unter 100 liegt. Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut landesweit bei 78,2.