Angekündigt als "extrem gefährlicher Hurrikan" trifft "Idalia" an der Nordwestküste Floridas mit 200 Kilometern pro Stunde auf Land. Behörden warnen vor katastrophale Sturmfluten mit bis zu 4,9 Meter hohen Wellen. "Sie müssen alles stehen und liegenlassen", lautet der Appell an die Bevölkerung.

In Florida haben sich Millionen Anwohner vor dem Hurrikan "Idalia" in Sicherheit gebracht. Der Wirbelsturm hat sich dem Nationalen US-Hurrikanzentrum (NHC) zufolge zu einem extrem gefährlichen Sturm entwickelt. Er traf am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in der Region Big Bend im Nordwesten Floridas auf Land. Das NHC warnte vor katastrophalen Sturmfluten und zerstörerischen Winden. In einigen Gebieten könnte die Flutwelle bis zu 4,9 Meter hoch werden. "Die Todesursache Nummer eins bei all diesen Stürmen ist das Wasser", sagte die Chefin der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Deanne Criswell, dem Sender CNN.

"Idalia" mit einer Kategorie von derzeit drei mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde wird der vierte schwere Hurrikan in Florida binnen sieben Jahren nach"Irma" 2017, "Michael" 2018 und "Ian", der im 2022 die höchste Kategorie fünf erreichte. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der sich auch um die US-Präsidentschaft bewirbt, hat in Dutzenden Bezirken den Notstand ausgerufen. "Riskieren Sie nicht Ihr Leben, indem Sie jetzt irgendetwas Dummes tun", sagte er vor der Presse in Tallahassee, der Hauptstadt Floridas. Viele verließen ihre Häuser, andere verbarrikadierten sich in ihnen oder suchten Schutzräume auf.

Fast alle 21 Millionen Bewohner Floridas wie auch viele Bürger in den benachbarten Bundesstaaten Georgia and South Carolina waren von Hurrikan- und anderen Unwetterwarnungen betroffen. In allen drei Bundesstaaten wurde vielerorts der Notstand ausgerufen. US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag erklärt, wegen des herannahenden Sturm in stetigem Kontakt mit DeSantis zu stehen. Der Gouverneur hat die Mobilisierung von rund 5500 Soldaten der Nationalgarde angeordnet.

Der Leiter des Katastrophenschutzes in Florida, Kevin Guthrie, rief die Bevölkerung eindringlich dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Sie müssen alles stehen und liegenlassen", appellierte er bei einer nächtlichen Pressekonferenz. "Gehen Sie in Ihr Zimmer, packen Sie Ihre Sachen und bringen Sie sich in Sicherheit." In 40 Schulbezirken wurde der Unterricht ausgesetzt. Bis 08.00 Uhr morgens Ortszeit kam es bereits in rund 140.000 Haushalten zu Stromausfällen. Der Flughafen von Tampa stellte den Betrieb bereits am Dienstag ein.