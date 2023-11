Mit der internationalen Kampagne "Identify Me" will die Polizei bislang ungelöste Frauenmorde aufklären. In einem 31 Jahre zurückliegenden Fall aus Belgien kommen die Ermittler nun einen Schritt weiter. Verwandte können das Opfer identifizieren.

Erstmals ist in der internationalen Polizeikampagne "Identify Me" ein bislang unbekanntes weibliches Mordopfer identifiziert worden. Angehörige aus Wales in Großbritannien konnten eine 1992 in einem Fluss im belgischen Antwerpen entdeckte ermordete Frau identifizieren, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte.

Über den Fall sei auch in Großbritannien berichtet worden. Die belgischen Behörden hatten in der Kampagne auf ein markantes Blumentattoo hingewiesen, das die Frau am Unterarm trug. Damit erkannten die Verwandten die Frau.

Es handle sich bei ihr um eine damals 31-Jährige aus Cardiff, die im Februar 1992 kurz vor ihrer Ermordung nach Antwerpen gezogen war. Das BKA sucht mit der Kampagne Hinweise zu sechs deutschen Mordfällen. Bisher seien 950 Hinweise eingegangen, die größtenteils noch geprüft würden.