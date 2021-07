Kritik an Absage der Kanzlerin Montgomery pocht auf Impfpflicht in Kliniken

Laut Kanzlerin Merkel wird es in Deutschland keine Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen geben. Weltärztebund-Vorstandschef Montgomery glaubt jedoch, dass die Bundesregierung einlenken wird, sollte die Bereitschaft in der Bevölkerung nicht ausreichen.

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat seine Forderung nach einer Impfpflicht für medizinisches Personal erneuert. Im Deutschlandfunk kritisiert Montgomery die Ablehnung einer solchen Pflicht für bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal durch die Bundesregierung. "Das Thema ist überhaupt nicht abgeräumt."

Am Ende werde Bundeskanzlerin Angela Merkel doch einer Impfpflicht zustimmen, wenn die Impfbereitschaft in der Bevölkerung nicht ausreiche, meint Montgomery. Die Kanzlerin hatte einer Impfpflicht am Dienstag eine Absage erteilt. "Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen", so Merkel. Zuvor war in Frankreich eine solche strikte Regelung für Beschäftigte im Gesundheitswesen eingeführt worden. Eine Impfpflicht würde Vertrauen verspielen, sagte Merkel. Stattdessen gehe die Bundesregierung weiter den Weg, für das Impfen zu werben.

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, pflichtete der Kanzlerin bei mit den Worten: "Die wissenschaftliche Begründung ist die, dass wir keine Impfpflicht brauchen. Wir haben eine sehr hohe Impfbereitschaft. Es gibt einen sehr kleinen Anteil - ein einstelliger Prozentsatz - die sich nicht impfen lassen wollen. Es muss uns gelingen, die Impfung an den Menschen zu bringen."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag angekündigt, dass sich alle Mitarbeiter von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie Altenheimen des Landes bis Mitte September impfen lassen müssen. Ansonsten droht ein Arbeitsverbot. Vorbild ist Italien, wo dies bereits seit Mai gilt. Auch die Regeln für den Zugang zu Kinos und Theatern - Impfung oder Test - werden in Frankreich verschärft, was bei den Impfungen für einen neuen Schub sorgen könnte. Die Anmeldungen für Impfungen gehen seit der Ankündigung Macrons durch die Decke. Auch in Griechenland sollen nur noch Geimpfte in Clubs und Restaurants dürfen und auch dort kommt die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und der Pflege.