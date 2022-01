Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen regelmäßig auf die Straße. Nun kommt es bundesweit wieder zu zahlreichen Protesten, darunter viele unangemeldete "Montagsspaziergänge". Die Demonstrationen laufen überwiegend friedlich ab.

In zahlreichen deutschen Städten haben erneut tausende Kritiker und Gegner der Corona-Maßnahmen demonstriert. Vielerorts waren Gegenaktionen angekündigt. Nach ersten Erkenntnissen verliefen die Proteste überwiegend friedlich.

Mehr als 8000 Menschen beteiligten sich in Thüringen an den unangemeldeten Protesten. Diese Zahl kann nach Schätzungen der Landespolizei im Laufe des Abends aber noch fünfstellig werden, hieß es. Abgesehen von kleinen Rangeleien seien die Demonstrationen bislang friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher. Die meisten Teilnehmer habe man in Gera gezählt - rund 2000. In Altenburg und Saalfeld kamen nach Schätzungen der Polizei jeweils etwa 1000 Demonstranten zusammen.

In Rostock - der Stadt mit den bislang größten dieser Demos im Nordosten - versammelten sich nach Polizeiangaben mehrere tausend Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen. Für die angemeldete Demonstration galt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, die aber größtenteils nicht eingehalten wurde. Auch in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin kamen den Angaben zufolge etwa 1600 Menschen zusammen.

Auch in Friedrichshafen in Baden-Württemberg hätten sich am rund 2000 Teilnehmer zu einem sogenannten Spaziergang versammelt, teilte ein Sprecher der Polizei Ravensburg mit. Die Teilnehmer hätten sich spontan in sozialen Netzwerken verabredet, mit der Aktion von Ravensburg nach Friedrichshafen auszuweichen. In weiteren Städten im Bundesland kam es zu kleineren Protesten und Gegenaktionen, insgesamt seien weniger Corona-Gegner auf die Straße gegangen als in den vergangenen Wochen.

Zum "Montagsspaziergang" in Nürnberg in Bayern versammelten sich annähernd 3000 Menschen - doppelt so viele wie erwartet. Bisher sei es nicht zu Zwischenfällen gekommen, und auch in der Vergangenheit seien Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Nürnberg immer friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Damit rechne man auch an diesem Montag. Auch in vielen anderen bayerischen Städten und Gemeinden riefen Gegner der Corona-Maßnahmen zu "Montagsspaziergängen" auf. Mehrere Städte haben nicht ortsfeste Kundgebungen jedoch verboten und den Teilnehmern von nicht angemeldeten Demonstrationen Bußgelder angedroht.

Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Politik vielerorts in Deutschland auf die Straße. Nicht immer kündigen sie die Demonstrationen an, sondern treffen sich als sogenannte Spaziergänger. Weil sie sich in sozialen Netzwerken verabreden, weiß die Polizei manchmal nicht im Voraus, wo eine solche Aktion stattfindet. Sie muss unter anderem kontrollieren, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Bei derartigen Protesten hatte es immer wieder Ausschreitungen gegeben.