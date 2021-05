Drei Forscher mussten in Klinik

Drei Forscher mussten in Klinik US-Bericht zu Wuhan schürt Laborunfall-These

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Das Wuhan Institue of Virology forscht an Coronaviren und anderen Krankheitserregern.

Wie ist das Coronavirus in die Welt gekommen? Ein Papier der US-Geheimdienste gibt brisante Details bekannt, die Spekulationen um einen Laborunfall weiter befeuern. Demnach sollen Forscher in Wuhan so stark erkrankt gewesen sein, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Über die Theorie, das Coronavirus könnte sich durch einen Laborunfall verbreitet haben, wird immer wieder spekuliert. Ein bislang unveröffentlichter Bericht der US-Geheimdienste mit neuen Details befeuert nun erneut die Spekulationen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, sollen demzufolge drei Forscher des Wuhan Institute of Virology im November 2019 so krank geworden sein, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten - zu einem Zeitpunkt also, an dem der Ausbruch des Coronavirus vermutet wird.

In den letzten Tagen der Trump-Regierung war durch ein Informationsblatt des US-Außenministeriums bereits bekannt geworden, dass mehrere Forscher des Labors, in dem zu Coronaviren und anderen Krankheitserregern geforscht wird, im Herbst 2019 erkrankten - "mit Symptomen, die zu Covid-19 sowie einer herkömmlichen saisonalen Krankheit passen". Neu sind nun die Details zur Anzahl der Erkrankten, ihrem Klinikaufenthalt sowie zum genauen Zeitraum.

Laut "Wall Street Journal" wollte sich die US-Regierung unter Präsident Joe Biden nicht zum Geheimdienstbericht äußern, sagte aber, dass alle technisch glaubwürdigen Theorien über den Ursprung der Pandemie von der WHO und internationalen Experten untersucht werden sollten.

Ein Forscherteam der WHO war im Januar nach Wuhan gereist, um dem Ursprung des Coronavirus näher zu kommen. Nach ihren zweiwöchigen Nachforschungen ging die Expertenmission von einer Übertragung auf den Menschen durch ein Zwischenwirt-Tier aus. "Wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich" sei der Erreger von einer Fledermaus auf ein anderes Tier und von diesem auf den Menschen übergegangen, hieß es in ihrem Bericht. Die These, das Virus sei aus einem Labor entwichen, wurde darin als "extrem unwahrscheinlich" bezeichnet.

WHO wirft China unzureichende Kooperation vor

Jedoch blieben Zweifel an der Vollständigkeit und Transparenz des Berichts. Die WHO beklagte etwa "Schwierigkeiten beim Zugang zu Rohdaten". Vorwürfe, für die Mission in Wuhan nicht ausreichend kooperiert zu haben, wies China jedoch zurück.

Experten wollen einen Laborunfall nicht komplett ausschließen. Eben wurde im Wissenschaftsmagazin "Science" ein Brief von 18 Wissenschaftlern veröffentlicht, in dem sie weitere Bemühungen bei der Suche nach dem Ursprung von Covid-19 fordern. Einschließen soll dies auch die Überprüfung der Laborunfallthese, die, ebenso wie die Theorie eines tierischen Ursprungs, weiterhin "tragfähig" sei.

David Asher, der eine Arbeitsgruppe zum Ursprung des Virus für das US-Außenministerium leitete, hält es für unwahrscheinlich, dass die chinesischen Forscher im Herbst wegen einer gewöhnlichen Grippe ins Krankenhaus kamen. "Ich bezweifle sehr, dass drei Menschen unter strengen Bedingungen in einem Labor der Stufe drei, die mit Coronaviren arbeiten, alle in derselben Woche eine Grippe bekommen, wegen der sie ins Krankenhaus müssen oder schwer erkranken, und es nichts mit dem Coronavirus zu tun hat."

Spahn fordert Pandemievertrag

Der US-Bericht mit den neuen Details kommt kurz vor der Jahrestagung der WHO. Am heutigen Montag kommt die Weltgesundheitsorganisation zusammen, unter anderem um über das weitere Vorgehen in der Ergründung des Corona-Ursprungs zu beraten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn machte sich im Vorfeld für einen internationalen Pandemievertrag stark. Nachdem die weltweite Ausbreitung des Coronavirus im vergangenen Jahr nicht verhindert werden konnte, müsse die internationale Zusammenarbeit verbindlicher werden, sagte der CDU-Politiker. "Die Staaten müssen sich zur Kooperation und Umsetzung von gemeinsam gesetzten Vorschriften verpflichten", forderte Spahn.

Bei der Tagung sollen die Weichen für einen Pandemievertrag gestellt werden. Ziel ist etwa, Staaten zu besserem Informationsaustausch zu verpflichten, damit bei Gefahren früher Alarm geschlagen und eine Virusausbreitung rund um den Globus verhindert werden kann. Einige Länder sind dagegen, weil sie einem Souveränitätsverlust befürchten.