Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat bei seinem Besuch in der Ukraine in der letzten Woche bestätigt bekommen, dass die von Deutschland gelieferten Leopard-2-Panzer in Kämpfen eingesetzt werden. "Was man mir verdeutlichte ist, dass sie im Gefecht sind", sagt Breuer über die modernen 2A6-Modelle. 18 Stück davon haben die ukrainischen Streitkräfte aus der Bundesrepublik erhalten. Der Generalinspekteur hat sich zudem in der Ukraine auch über praktische Erfahrungen mit der deutschen Militärhilfe, darunter auch moderne Flugabwehrsysteme und Panzerhaubitzen, informiert.

+++ 06:52 USA: Russland nutzt wieder "den Hunger der Menschen als Waffe in seinem Krieg" +++

Russland blockiert laut der Botschafterin der Vereinigten Staaten in der Ukraine, Bridget Brink, erneut die Verladung von Getreide in den ukrainischen Häfen. Sie zitiert dabei auf Twitter US-Außenminister Antony Blinken, der demnach gesagt hat: "Die Welt sollte Moskau nicht alle paar Wochen daran erinnern müssen, dass es aufhören soll, den Hunger der Menschen als Waffe in seinem Krieg gegen die Ukraine zu benutzen."

+++ 06:24 Russische Streitkräfte haben erneut Nordosten der Ukraine attackiert +++

Laut einer Mitteilung der Militärverwaltung des Gebiets Sumy auf Telegram wurde die Region auch am gestrigen Tag erneut unter Beschuss genommen. Dabei sollen 88 Schuss verschiedenster Waffentypen auf fünf Gemeinden abgefeuert worden sein. In den Vortagen befand sich Sumy ebenfalls im Visier der russischen Streitkräfte. Die Region liegt im Nordosten der Ukraine, zwischen Kiew und Charkiw.

+++ 05:54 Boden noch feucht - aber Vorbereitungen für Offensive sollen vorankommen +++

Die Ukraine kommt nach Einschätzung von Generalinspekteur Carsten Breuer mit Vorbereitungen für eine Offensive gegen russische Angreifer voran. "Mir wurde erläutert, wie der Kampf an vorderster Linie geführt wird. Der Boden ist immer noch morastig und feucht. Teilweise stehen noch große Seen auf den Feldern. Die Voraussetzungen für eine umfassende Offensive waren in den letzten Wochen noch nicht gegeben", sagte Breuer in Berlin nach einem Besuch in der Ukraine. "Mir ist in allen Gesprächen aber deutlich geworden, dass Planungen für die ukrainische Offensive laufen." Der ranghöchste deutsche Soldat war in der vergangenen Woche in der Ukraine und hatte dort Armeechef Walerij Saluschnyj und den ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow getroffen.

+++ 03:48 Kuleba dämpft Erwartungen an Gegenoffensive +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnt vor zu hohen Erwartungen an die erwartete Frühjahrsoffensive: "Betrachten Sie diese Gegenoffensive nicht als die letzte, denn wir wissen nicht, was dabei herauskommen wird", sagt er der "Bild"-Zeitung. Nur wenn es gelinge, bei dieser Offensive die von Russland besetzten Gebiete zu befreien, werde das die Letzte sein. "Aber wenn nicht, dann bedeutet das, dass wir uns auf die nächste Gegenoffensive vorbereiten müssen." Um den Krieg zu gewinnen, seien "Waffen, Waffen und nochmals Waffen" nötig, so Kuleba.

+++ 01:55 Großbritannien will Wagner als Terrororganisation klassifizieren +++

Nach Informationen der britischen "The Times" plant Großbritannien, die russische Söldnergruppe Wagner als Terrororganisation einzustufen. Dies könnte für deren Mitglieder finanzielle Sanktionen und andere Strafen nach sich ziehen. Das Innenministerium befasse sich schon seit zwei Monaten mit dem Vorhaben, nun stehe ein Verbot unmittelbar bevor, berichtet die "Times" unter Berufung auf eine Regierungsquelle.

+++ 00:06 US-Außenminister: Ukraine ist für erfolgreiche Gegenoffensive gerüstet +++

Die US-Regierung kündigt neue militärische Hilfe für die Ukraine im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar an. Damit soll insbesondere die ukrainische Luftverteidigung gestärkt und der Bedarf an Munition unterstützt werden. Die Militärhilfe stammt dieses Mal nicht aus Beständen des US-Militärs, sondern wird aus der Industrie bezogen. Es gehe es dabei nicht nur darum, den kurzfristigen Bedarf der ukrainischen Streitkräfte zu decken, sondern auch darum, die Verteidigungsfähigkeit des Landes langfristig zu stärken, teilt das US-Außenministerium mit. "Sie haben alles, was sie brauchen, um bei der Rückeroberung von Gebieten, die Russland in den letzten 14 Monaten mit Gewalt erobert hat, erfolgreich zu sein", sagt US-Außenminister Antony Blinken.

+++ 23:08 Britischer Minister: Vermittlerrolle Chinas in Ukraine wünschenswert +++

Eine chinesische Vermittlerrolle für einen Friedensschluss in der Ukraine wäre nach Ansicht Londons wünschenswert. Das sagt der britische Außenminister James Cleverly während eines Besuchs in den USA. Chinas Präsident Xi Jinping könne sein "erhebliches Maß an Einfluss" auf den russischen Staatschef Wladimir Putin nutzen, um einen „gerechten und dauerhaften“ Friedensschluss herbeizuführen, sagt Cleverly bei einer Veranstaltung der US-Denkfabrik Atlantic Council. Wenn eine solche Intervention Chinas helfe, die Souveränität der Ukraine wieder herzustellen und den Abzug russischer Truppen bewirke, habe er daran nichts auszusetzen, so er konservative britische Politiker weiter.

+++ 22:16 Frankreichs Parlament will Wagner-Gruppe von EU als Terrororganisation einstufen lassen +++

Das französische Parlament will die russische Söldnertruppe Wagner wegen der Hinrichtung von Zivilisten auf EU-Ebene als terroristische Organisation einstufen lassen. Die Nationalversammlung verabschiedete in Paris einstimmig eine entsprechende Resolution. Darin wird die französische Regierung aufgefordert, sich auf diplomatischem Wege für eine Einstufung der Truppe von Jewgeni Prigoschin als Terrororganisation einzusetzen. Die Resolution ist für die Regierung jedoch nicht bindend.

+++ 21:51 Großbritannien und Partner wollen Marschflugkörper für Ukraine beschaffen +++

Unter britischer Führung sucht eine Gruppe europäischer Staaten Lieferanten von Marschflugkörpern für die Ukraine. Der von Großbritannien verwaltete International Fund for Ukraine ruft Unternehmen zur Kontaktaufnahme auf, wenn sie Marschflugkörper mit einer Reichweite von 300 Kilometern und einer Nutzlast von 20 bis 490 Kilogramm bereitstellen können. Der Aufruf aus der vergangenen Woche wurde durch einen Bericht der "Washington Post" bekannt. Der Gruppe gehören neben Großbritannien auch die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Schweden an. Ein Vertreter Großbritanniens erklärt, über eine Lieferung derartiger Trägersysteme an die Ukraine sei bisher nicht entschieden worden.

+++ 21:24 EU-Christdemokraten: NATO-Beitritt der Ukraine so schnell wie möglich +++

Die Fraktion der Christdemokraten im EU-Parlament will, dass die Ukraine nach Kriegsende so schnell wie möglich in die NATO aufgenommen wird. Es sei im Interesse des Westens, der Ukraine so bald wie möglich die Nato-Mitgliedschaft zu gewähren, heißt es in einem angenommenen Positionspapier der Fraktion. Das sei auch das stärkste Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, endlich zu erkennen, dass die Ukraine nicht mehr in seiner Reichweite sei. Die Abgeordneten argumentieren auch, dass eine neutrale Ukraine nicht für mehr Sicherheit in Europa sorge. Eine "graue Sicherheitszone" von der Größe der Ukraine stelle eine "ständige Versuchung" für das heutige Russland dar, heißt es.

