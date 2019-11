Weil er sich im Libanon verfolgt sieht, kehrt der kriminelle Clanchef Ibrahim Miri trotz mehrjährigen Einreiseverbots nach seiner Abschiebung nach Deutschland zurück. Er stellt einen Asylantrag, den das Bamf nun als "offensichtlich unbegründet" ablehnt.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat den Asylantrag des libanesischen Clanchefs Ibrahim Miri abgelehnt. Das teilte der Anwalt des Mannes in Bremen mit. "Am heutigen Tag wurde der Asylantrag von Ibrahim Miri als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Auch der Antrag auf die Feststellung von Abschiebeverboten wurde abgelehnt. Damit hat das Bundesamt eine neue Abschiebungsandrohung verbunden", sagte der Anwalt Albert Timmer. Der Bescheid sei am Freitag von einem Boten des Bundesamtes in die Kanzlei gebracht worden.

Miris Anwalt hatte Ende Oktober bei der Bremer Außenstelle der Behörde den Antrag gestellt. Miri sieht sich im Libanon verfolgt. Der kriminelle Clanchef war nach eigenen Angaben mit Hilfe von Schleppern illegal nach Deutschland eingereist. Nur wenige Wochen zuvor war er aus Deutschland abgeschoben worden.

Weil er trotz der gegen ihn verhängten mehrjährigen Wiedereinreisesperre nach Deutschland gekommen war, wurde gegen ihn anschließend Abschiebehaft verhängt. Wie es nun im Fall genau weitergeht, ist noch unklar. Innenminister Horst Seehofer beraumte für den Nachmittag eine Pressekonferenz an.