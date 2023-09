Tag der Entscheidung im Freistaat: Am 8. Oktober wählt Bayern ein neues Landesparlament. Rund 9,4 Millionen Menschen sind aufgerufen, die Münchner Machtverhältnisse neu zu bestimmen. Die wichtigsten Zahlen und Daten im Überblick.

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern zeichnen sich im Süden Deutschlands spannende Weichenstellungen ab: Kann der amtierende Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder die dominierende Rolle der Christsozialen im Freistaat verteidigen?

Schneiden die Grünen in Bayern stärker ab als die AfD? Scheitern die Liberalen am Wiedereinzug in den Landtag? Und wie wird sich die Aiwanger-Affäre auf das Ergebnis der Freien Wähler auswirken?

In den jüngsten Umfragen liegen die Freien Wähler - aktueller Koalitionspartner der CSU - knapp vor den Grünen. In Bayern treten die Grünen als bisher stärkste Oppositionspartei mit den beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann zur Wahl an. Ein Wechsel zu Schwarz-Grün erscheint zumindest rechnerisch möglich, politisch bisher aber wenig wahrscheinlich.

CSU und Freie Wähler wollen ihr Regierungsbündnis nach Möglichkeit fortsetzen. Alternative Koalitionsoptionen gäbe es für Söder sonst nur am rechten Rand: Die AfD kann am Wahltag am 8. Oktober laut Umfragen mit 12 bis 14 Prozent rechnen. Eine bayerische Ampel wäre auf Basis der bisherigen Verhältnisse unmöglich: Die SPD erreicht in Bayern stabil 9 Prozent. FDP und Linke schaffen es zumindest in den Befragungen Wochen vor dem Wahltermin nicht über die Fünf-Prozent-Hürde.

Für Markus Söder steht dennoch viel auf dem Spiel: Der CSU droht bei der anstehenden Landtagswahl ein historisch schwaches Ergebnis. Die Meinungsforscher sehen die bayerische Schwesterpartei der CDU in Bayern teils deutlich unter 40 Prozent. Bei der zurückliegenden Landtagswahl 2018 hatte die CSU unter Söder mit 37,2 Prozent ihr schwächstes Ergebnis seit Jahrzehnten eingefahren.

Seither regiert die CSU in Bayern mit den Freien Wählern. In einzelne Umfragen erreichte die CSU zuletzt sogar nur rund 36 Prozent. Sollte das Ergebnis am Wahlabend des 8. Oktober so ausfallen, wie die aktuellen Umfragen aussehen, hätte Söder ein weiteres Absacken der CSU zu verantworten - auch seine Stellung in der Bundespolitik wäre wohl deutlich geschwächt.

Die Freien Wähler bewegen sich mit ihrem Spitzenkandidaten, dem amtierenden bayerischen Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger, im Umfragehoch: Die großen Meinungsforschungsinstitute trauen dem kleineren Koalitionspartner der CSU je nach Umfrage zwischen 14 und 17 Prozent zu.

Trotz des Wirbels um Aiwangers Vergangenheit und seinem Verhalten in der Flugblatt-Affäre sind das bis zu vier Prozentpunkte mehr als im Frühjahr. Politikwissenschaftler hatten als Ursachen für den Höhenflug der Freien Wähler jüngst eine Mischung aus zusätzlicher Bekanntheit und Solidarisierungseffekten für Aiwanger genannt.

Der Spitzenpolitiker der Freien Wähler stand seit Anfang August für mehrere Wochen wegen eines antisemitischen Flugblatts aus Schulzeiten im Rampenlicht. Erst nachdem weitere Vorwürfe zu seiner politischen Vergangenheit aufgetaucht waren, entschuldigte Aiwanger sich.

Zugleich ging er aber auch zum Gegenangriff über und beklagte eine politische Kampagne. Söder lehnte nach längerem Hin und Her letztlich eine Entlassung Aiwangers als "nicht verhältnismäßig" ab. Aiwangers Umgang mit den Antisemitismus-Vorwürfen scheint ihm in den Augen vieler Wähler nicht geschadet zu haben.

Söder nannte die hohen Umfragewerte für Aiwanger und die Freien Wähler "eine Fieberkurve auch von Solidarität". Gleichzeitig gab er der Hoffnung Ausdruck, dass die Ergebnisse anders ausfallen könnten. "Wir werden sehen, was am Ende die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl entscheiden", betonte er.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.