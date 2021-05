Fast jede dritte Person in Deutschland hat bereits eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Ihnen und Genesenen steht eine Befreiung der Pandemiebeschränkungen bevor. Die größte Hürde hat die Lockerungs-Verordnung nun hinter sich.

Für vollständig Geimpfte und genesene Menschen sollen zahlreiche Corona-Beschränkungen entfallen. Der Bundestag billigte eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung mit großer Mehrheit. Dafür stimmten die schwarz-rote Koalition, Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD votierte dagegen. Wenn an diesem Freitag auch der Bundesrat zustimmt, könnten die Erleichterungen am Wochenende in Kraft treten.

Die Verordnung sieht vor, dass für vollständig Geimpfte und Genesene die geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wegfallen. Somit könnten sie sich unbeschränkt treffen. Bei Treffen mit anderen Personen sollen sie nicht mitgezählt werden. Also könnten sich zum Beispiel auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht geimpfte Menschen mit einer unbegrenzten Zahl geimpfter Personen treffen. In vielen Bereichen - etwa beim Einkauf oder beim Friseurbesuch - werden sie zudem negativ Getesteten gleichgestellt.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hatte diesen Schritt in der Bundestagsdebatte damit begründet, dass zuvor eingeschränkte Grundrechte zurückgegeben werden müssten. Dies sei ein "wichtiger Schritt und rechtsstaatliches Gebot". Sie ermahnte zugleich die Bürgerinnen und Bürger, "verantwortungsbewusst" dafür zu arbeiten, dass alle Menschen bald wieder zur Normalität zurückkehren könnten.

Bisher haben 30,6 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Impfung erhalten. 8,6 Prozent sind vollständig geimpft, haben also erforderlichenfalls auch eine zweite Impfung erhalten. Am Mittwoch wurden bereits zum zweiten Mal während der deutschen Impfkampagne mehr als eine Million Dosen an einem Tag verspritzt.