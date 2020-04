In Großbritannien steigt die Zahl der Corona-Infizierten und der Toten rasant. Die britische Regierung befürchtet einen Zusammenbruch des dortigen Gesundheitssystems. Nun liefert die Bundeswehr Beatmungsgeräte ins Vereinigte Königreich.

Die Bundeswehr unterstützt jetzt die durch die Corona-Krise überlasteten Kliniken in Großbritannien. Das bestätigte das Verteidigungsministerium, nachdem zuvor das Magazin "Spiegel" darüber berichtet hatte. Demnach sollen so schnell wie möglich 60 mobile Beatmungsgeräte ins Vereinigte Königreich gesendet werden.

Das britische Verteidigungsministerium hatte mehrere Nato-Partner dringend um Hilfe gebeten. Die Bundesregierung prüfte die Anfrage und genehmigte sie wenig später. Eine Rechnung für die spontane Hilfe will Berlin nicht stellen. Man hoffe vielmehr, so einen kleinen, aber wirksamen Beitrag bei der Bewältigung der Krise zu leisten, heißt es.

Britische Krankenhäuser bald am Limit

In Großbritannien sind laut aktueller Statistiken mehr als 60.000 Menschen mit dem Virus infiziert, über 7000 starben bereits an den Folgen von Corona. Selbst der infizierte Premierminister Boris Johnson wurde am Montag auf die Intensivstation des St Thomas' Hospital verlegt, nachdem sich seine Symptome verschlimmert hatten. Er ist inzwischen auf dem Weg der Besserung. Laut britischer Medien könnte es dennoch Wochen dauern, bis er wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen kann. Derzeit wird er von Außenminister Dominic Raab vertreten.

Noch vor seinem Krankenhausaufenthalt hatte Johnson ein Industriekonsortium, dem unter anderem Airbus und Rolls-Royce angehören, zur Herstellung von Beatmungsgeräten aufgefordert. Denn schon jetzt kommt das britische Gesundheitssystem aufgrund jahrelanger Sparmaßnahmen an seine Grenzen. Und der Höhepunkt der Krise könnte noch bevorstehen, die britische Regierung rechnet erst kommende Woche damit. 18.000 Beatmungsgeräte würden dann benötigt, heißt es aus London. Das sind 8000 weniger als derzeit verfügbar. Die 60 Geräte der Bundeswehr decken also nur einen kleinen Teil des Bedarfs. In einem Telefonat hatte Boris Johnson sogar US-Präsident Donald Trump um die Lieferung von Beatmungsgeräten gebeten, doch sind die auch in den USA längst Mangelware.